NFL – Tom Brady et Patrick Mahomes sur la pochette de Madden 22

Hier, EA SPORTS a dévoilé officiellement les deux noms des joueurs qui seront sur la pochette du prochain jeu vidéo Madden NFL 22. Le célèbre jeu de foot US va mettre en avant Tom Brady et Patrick Mahomes.

Les deux stars de la NFL seront sur les covers de toutes les éditions de Madden 2022.

Even former cover athlete @thepeytonhillis didn’t see this coming…

🐐 6.17.21 | 10am ET 🐐 #Madden22 pic.twitter.com/xiriLClQx3

— Madden NFL 22 (@EAMaddenNFL) June 14, 2021