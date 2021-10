NHL – Flow nouvelle eau officielle des Canadiens de Montréal

A l’occasion du début de la saison 21-22 de NHL cette semaine, les Canadiens de Montréal accueillent un nouveau partenaire officiel sur le segment de l’eau avec « Flow Alkaline Spring Water ».

Dans le cadre de ce partenariat, la marque du groupe Flow Beverage devient également le fournisseur exclusif d’eau du Centre Bell et du complexe sportif Bell (centre d’entraînement). Chaque année, la salle multifonctionnelle, la plus grande de NHL, accueille 2 millions de personnes cumulées au travers de 150 évènements dont plus d’une quarantaine de matchs des Canadiens de Montréal.

Lors des matchs à domicile de la franchise NHL, Flow sera notamment visible sur la panneautique autour de la patinoire. « Ce partenariat augmentera considérablement la notoriété de la marque et encouragera l’essai de nos produits » précise Maurizio Patarnello, PDG de Flow, dans un communiqué.

Parmi les investisseurs de la marque Flow, on retrouve un certain Russell Westbrook, joueur NBA des Los Angeles Lakers.