Nike dévoile les nouveaux maillots de l’Equipe de France de football pour l’UEFA Euro 2024

Ce matin, Nike a dévoilé officiellement les nouveaux maillots de ses principales sélections pour l’UEFA Euro 2024 ou encore la Copa America.

Parmi les kits, il y a évidemment ceux de l’Equipe de France. Ces derniers mois, quelques éléments du design avaient fuité ici et là.

Pour concevoir les nouveaux maillots des sélections, l’équipementier américain s’appuie sur la technologie Dri-FIT ADV qui mise sur la mobilité, la respirabilité et la ventilation. Chaque élément des maillots a été amélioré à l’aide de méthodes de conception basée sur les données 4D et de conception informatique.

Les nouveaux maillots seront disponibles à la vente à partir du 21 mars 2024. Le maillot porté par les joueurs est vendu au prix de 150€ et la version réplica à 100€ (shop : Nike.com)

Quelle histoire derrière les nouveaux maillots des Bleus pour l’Euro 2024 ?

Pour concevoir les nouveaux maillots des Bleus, Nike a évidemment cherché l’inspiration dans l’historique des tenues portées par le passé.

« Bleu électrique, coq géant sur la poitrine, impression des valeurs d’inclusion qui animent les équipes de France, les kits 2024 offrent un style avant-gardiste, fédérateur et audacieux » explique la marque.

« En terme esthétique, Nike insuffle une énergie nouvelle. Pour le maillot français, le choix s’est porté sur un bleu électrique qui transmet le dynamisme de la lumière et du mouvement. Le Coq géant et le bloc F.F.F présents sur la poitrine des joueuses et joueurs des équipes de France, ainsi que les rayures emblématiques rouge et bleu du maillot extérieur, font écho à la grande histoire des Bleus tout en affirmant par leur style moderne les grandes ambitions de la génération 2024. A l’intérieur du maillot, la mention « Nos différences nous unissent » rappelle les valeurs d’inclusion des équipes de France et rend hommage à l’histoire d’un maillot qui a toujours su fédérer les Françaises et les Français à travers les générations. »

Précisons que le nouveau maillot domicile des Bleus sera porté par les joueurs lors du match amical France – Allemagne le 23 mars prochain au Groupama Stadium de Décines. Le nouveau maillot extérieur sera lui porté contre le Chili le 26 mars.

Le maillot domicile plus en détails

Inspiré des maillots de la France dans les années 1980, la tenue Domicile FFF 2024 arbore un grand coq sur la poitrine et le FFF en dessous. Un maillot floqué des 2 étoiles.

Pour le col, Nike fait dans l’efficace avec les couleurs du drapeau bleu-blanc-rouge qui rappellera pour certains le col des meilleurs ouvriers de France (MOF) mis en avant sur le maillot de l’OL de cette année (mais pas utilisé dans la communication de Nike pour le maillot des Bleus).

Le maillot extérieur plus en détails

« L’élégance à la française et la FFF fusionnent dans la tenue Extérieur 2024 ». Le maillot extérieur des Bleus pour l’Euro 2024 disputé en Allemagne reprend les fines rayures qu’on retrouve généralement dans les maisons de couture, mais aussi sur les maillots de l’équipe de France des années 1980 et 2000. Le grand écusson à l’effigie du coq poursuit l’hommage aux maillots vintage.

Notons que les rayures offrent un dégradé du rouge ou bleu. Des rayures rouges et bleues que l’on retrouve également sur le short bleu.

Ces dernières heures, Victor Wembanyma, ambassadeur de la marque au swoosh, avait « teasé » le maillot des Bleus en postant une photo de lui portant le jersey sur Instagram.

Des nouveaux maillots également mis en avant par l’Association de supporters « Irrésistibles Français ».