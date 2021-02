Nike dévoile son nouveau ballon pour la fin de saison 2020-2021 de la Premier League

Le week-end dernier, la Premier League a dévoilé le nouveau ballon Nike qui sera sur les pelouses des clubs anglais jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.

Depuis la saison 2000-2001, la marque au swoosh est le fournisseur officiel des ballons de la Premier League (voir plus bas). Dans le détail, ce nouveau Nike Flight Blanc/Bleu/Cramoisi 2021 du championnat anglais utilise la technologie AerowSculpt.

Un ballon vendu au prix de 140 euros sur Nike.com pour la version utilisée par les joueurs professionnels.

A 👀 at the new @PremierLeague Nike Flight Ball! 🙌

In use for the first time tomorrow⚽ 👌 @nikefootball #NikeFlight pic.twitter.com/hB7MKOrplq

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 19, 2021