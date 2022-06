Nike et Kylian Mbappé dévoilent la nouvelle chaussure Air Zoom Mercurial depuis New York avec « Fast is in the Air »

Ce mercredi, Nike Football a dévoilé sa nouvelle chaussure Air Zoom Mercurial. Equipés d’un coussin gonflable, les crampons promettent évidemment rapidité et dynamisme.

Pour accompagner la promotion de cette nouvelle chaussure, Nike a décidé de mettre en scène certains ambassadeurs dont Kylian Mbappé.

L’attaquant du Paris Saint-Germain apparaît ainsi dans une campagne « FAST IS IN THE AIR » déployée notamment sur Times Square à New York.

Dans sa version Superfly 9 Elite FG, cette paire de Nike Air Zoom Mercurial est vendue au prix de 280 euros.

« Étant un athlète Mercurial, je pense toujours à la rapidité. Je veux être plus rapide que mon adversaire », déclare Kylian Mbappé, dans un communiqué de la marque au swoosh. « Cette technologie est révolutionnaire. L’air est ce qui va vraiment mettre les athlètes Mercurial dans les meilleures conditions pour performer. »

« Lors des sprints, il est important que le footballeur se sente en sécurité dans sa chaussure. La tige Vaporposite+ a été affinée pour offrir un ajustement verrouillé par le biais d’une cage de vitesse offrant un soutien optimal du pied dans les zones où les footballeurs en ont le plus besoin » ajoute Collin Eder, directeur principal de Global Football Footwear chez Nike.

La Nike Air Zoom Mercurial fera ses débuts sur le terrain dans la version Bonded lors de l’Euro 2022 féminin organisé en Angleterre en juillet.