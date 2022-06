Rugby – Société Générale mobilise 14 supporters des 14 clubs pour sa haie d’honneur qui célèbrera les vainqueurs de la finale de TOP 14

A l’occasion de la finale de TOP 14 qui opposera Castres à Montpellier ce vendredi 24 juin au Stade de France, Société Générale va réunir 14 supporters des 14 clubs pour l’activation « Haie d’Honneur ».

Partenaire historique du rugby en France, que ce soit à travers la Fédération Française de Rugby (FFR) ou la Ligue Nationale de Rugby (LNR), Société Générale va célébrer la « rivamitié » au Stade de France avec une haie d’honneur « multiclubs » pour les futurs vainqueurs du Bouclier de Brennus.

« La Haie d’Honneur Société Générale véhicule des valeurs fortes de fair-play, d’engagement et d’esprit d’équipe propres au rugby »

« En rassemblant sur le terrain, dans un grand moment de célébration, 14 fans aux couleurs des équipes du TOP 14, la Haie d’Honneur Société Générale véhicule des valeurs fortes de fair-play, d’engagement et d’esprit d’équipe propres au rugby » nous précise Katia Lazarew, Responsable du Sponsoring Sportif chez Société Générale.

Pour trouver les 14 supporters, Société Générale a lancé un jeu concours sur les réseaux sociaux de sa marque Par Amour du Rugby.

En février 2021, à l’occasion du Tournoi des Six nations et en collaboration avec Publicis Sport, Société Générale lançait l’activation Haie d’Honneur. Pour la finale du TOP 14 en juin 2021, la banque avait invité 5 fans et 5 de leurs proches à assister à cette finale et ainsi leur permettre de réaliser une haie d’honneur aux vainqueurs de la saison.

