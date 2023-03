Nike rend hommage à Kylian Mbappé avec des crampons spéciaux « 201 » pour son record de buts avec le PSG

À seulement 24 ans, Kylian Mbappé est devenu le 4 mars dernier contre le FC Nantes le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Dépassant Edinson Cavani avec 201 buts, Nike partenaire du club et équipementier du joueur ne pouvait pas passer à côté de ce record.

Des crampons spéciaux pour un record spécial. Nike en a désormais l’habitude, à chaque accomplissement atteint par l’un de ses joueurs stars, la marque à la virgule créé des chaussures uniques. Kylian Mbappé n’étant certainement pas une exception, le génie de Bondy a reçu une paire de Mercurial en l’honneur de son record de buts, 201, au PSG.

Pour l’honorer, Nike a décidé de reprendre le design de la paire avec laquelle il a marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain. C’était le 8 septembre 2017 à Metz et à l’époque, il portait la Nike Mercurial Vapor 11 « Lock in let Loose ». La paire présentait un mixte de noir et d’orange avec quelques détails vert. La bordure du swoosh et la plaque de crampons étaient quant à elle toute blanche.

Mélangé aux toutes dernières technologies du modèle Mercurial, cette paire affiche également des éléments rappelant le record du Kyk’s. Le chiffre 201 est présent en gros sur le côté de l’empeigne. Sur le talon droit, les inscriptions « 08.09.2017 / Metz v PSG » et « 04.03.2023 / PSG v Nantes » sur le talon gauche, le tout sur un fond aux couleurs de la Bande Hechter, ont aussi été intégrées à la paire.

Présenté sur le compte Instagram du PSG et relayé ensuite sur le compte de Kylian Mbappé qui revendique désormais 100 millions de followers, cette paire a été portée par le français lors de l’entraînement mardi à l’Allianz Arena de Munich. Reste à savoir si l’international français utilisera cette paire de chaussures ce soir pour le match contre le Bayern Munich. Un 1/8e de finale retour de Champions League que Kylian voudra forcément marquer de son empreinte.

Nike organise un concours pour faire gagner des ballons

Toujours sur Instagram, le compte Nike Paris en a également profité pour organiser un concours spécial. La marque a ainsi créé 201 ballons numérotés aux couleurs du PSG qu’il sera possible de gagner en recréant l’un des 201 buts de Mbappé.

