UEFA Champions League – Le dispositif de CANAL+ pour le 1/8e de finale retour Bayern Munich – PSG (8mars 2023)

Mercredi 8 mars, CANAL+ diffuse le 1/8e de finale retour d’UEFA Champions League entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.

Battu 0-1 au match aller, le club parisien emmené par Kylian Mbappé devra sortir le grand jeu à l’Allianz Arena de Munich pour se qualifier et éliminer le club allemand.

Pour ce match qui devrait générer une belle audience sur CANAL+ (voir les tarifs d’abonnement ici), le groupe CANAL+ mobilisera à nouveau ses différentes chaînes pour offrir une large couverture de l’évènement.

Mercredi, dès 18h30 CANAL+ et CANAL+FOOT diffuseront l’émission Jour de Foot présentée par Eric Besnard avec Fabrice Abriel et Mickael Madar.

A 19h50, c’est le CANAL CHAMPIONS CLUB qui prendra le relai pour faire monter la pression. Une émission présentée par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann, David Ginola et Samir Nasri.

Le coup d’envoi du Bayern – Paris SG est prévu à 21H sur CANAL+ et CANAL+FOOT. Aux commentaires, vous retrouverez Paul Tchoukriel et Sidney Govou avec en bord de terrain Dominique Armand et Joris Sabi. A la fin de la rencontre, ce sera le CCC – LE DEBRIEF.

Un peu plus tard dans la soirée, à 23h45, CANAL+ diffusera « le match de la honte ». Ce troisième numéro de « Décrypté » est consacré au jour où Didier Drogba est devenu dingue face à l’arbitre norvégien Tom Henning Ovrebo. C’était en demi-finale retour de Ligue des Champions, le 6 mai 2009 : Chelsea vs Barcelone. En présence de Tony Chapron, l’ancien attaquant des Blues déroule le fil des événements qui l’ont amené à ce coup sang inoubliable.

L’avant-match Bayern – PSG sur le digital et Infosport+

Toute la journée de mercredi, la chaîne INFOSPORT+ sera en édition spéciale. La conférence de presse du PSG sera également diffusée sur INFOSPORT+ et la chaîne YouTube de CANAL+SPORT.

A noter qu’un live TikTok au cœur de l’Allianz Arena sera proposé en avant match vers 19H30 avec le YouTubeur PiedsCarrés et les incarnations CANAL+. PiedsCarrés proposera un vlog de son voyage à Munich avec un abonné tiré au sort. Une vidéo qui devrait sortir le lendemain à 18h.

LA SEMAINE EUROPEENNE SUR LES CHAINES CANAL+

MARDI 7 MARS CANAL+FOOT

19H00 : JOUR DE FOOT sur CANAL+FOOT

Présenté par Eric Besnard avec Geoffroy Garetier

19H50 : CANAL CHAMPIONS CLUB sur CANAL+FOOT

Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann, David Ginola et Robert Pirès

21H00 : CHELSEA / DORTMUND sur CANAL+FOOT

Commenté par David Berger avec Sidney Govou

Bord de terrain Laurent Paganelli

22H55 : CCC – LE DEBRIEF sur CANAL+ et CANAL+FOOT

JEUDI 9 MARS CANAL+FOOT

18H10 : SOIR D’EUROPE – L’AVANT MATCH sur CANAL+FOOT

Présenté par Clément Gacheny avec Geoffroy Garetier et Mikael Landreau

18H40 : SHERIFF TIRASPOL / OGC NICE sur CANAL+FOOT

Commenté par Philippe Carayon avec Gregory Sertic

Bord de terrain Ludovic Deroin

22H55 : SOIR D’EUROPE sur CANAL+FOOT

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter