Octobre Rose – La Caisse d’Épargne se mobilise avec la FFBB et la FFHandball

Octobre Rose est une campagne annuelle pour la lutte contre le cancer du sein. La Caisse d’Épargne s’engage à nouveau pour cette cause avec la FFBB et la FFHandball en lançant l’opération #Générose.

« Depuis plus de 6 ans, la Caisse d’Epargne soutient activement la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche encore de trop nombreuses femmes aujourd’hui. Fidèle à son engagement d’être utile à tous, et parce que cette maladie peut atteindre chacun de près ou de loin, elle se mobilise cette année autour d’une grande opération baptisée #Generose. » Ce sont les mots de Fabrice Gourgeonnet, directeur du développement de la banque. Cet engagement se traduit par une vaste opération de communication, savamment préparée, afin de sensibiliser les femmes au dépistage et de récolter des dons pour l’association Ruban Rose.

La Caisse d’Epargne a demandé à ses deux fédérations partenaires, la Fédération Française de basket-ball et la Fédération Française de Handball, de se joindre à elle.

Comment les fédérations s’impliquent-elles ?

Fédération Française de Handball

L’équipe de France féminine a entamé la Golden League face au Monténégro la semaine dernière. Pour ce match et les suivants, chaque joueuse portera un maillot au logo de la Caisse d’Epargne rose. Par ailleurs, l’ensemble des réseaux sociaux de la fédération, à l’instar de sa page facebook, ont revêtu les couleurs de l’opération.

Fiers de nous associer à @Caisse_Epargne @RubanRose pour soutenir la recherche contre le cancer du sein ! 🎗 Pour lancer ce mois #OctobreRose les Bleues arboreront un maillot floqué du logo @Caisse_Epargne lors de la #GoldenLeague dès ce soir ! Tous mobilisés, tous #Generose pic.twitter.com/jrfEEOxWCn — FFHandball (@ffhandball) October 1, 2020

Fédération Française de basket-ball

Les joueuses de Basket se mobilisent elles aussi, en participant à une vidéo dans laquelle les 12 capitaines des clubs du championnat de France apparaissent.

Comme les joueuses de la @basketlfb, engagez-vous pour la lutte contre le cancer du sein avec @rubanrose.

Faites un don pour soutenir la recherche :https://t.co/iiJx6bmn6J

Tous mobilisés, tous #generose. — Caisse d'Epargne (@Caisse_Epargne) October 1, 2020

Chacun peut agir !

La Caisse d’Épargne a souhaité que chacun puisse participer à cet élan collectif et solidaire. D’abord avec le Challenge #Generose. Le principe ? Télécharger l’application Kiplin jusqu’au 9 octobre et effectuer une moyenne de 8000 pas quotidiennement pour activer le compteur de dons.

Les dons récoltés seront directement reversés à l’association Ruban Rose. Dans le même temps, chaque tweet d’un internaute mentionnant #Generose fera gagner 50 centimes à l’association. Record à battre : 109 000€ !