Offre Alternance / Apprentissage : Chargé de contenu, graphiste – AFFG

L’ASSOCIATION

L’Association Française de Footgolf (AFFG) est basée à Boulogne Billancourt (92). Notre mission est d’organiser, développer et promouvoir le Footgolf en France, de fédérer toutes les personnes physiques ou morales pratiquant le Footgolf, de vendre des biens et services en relation avec le Footgolf et de se consacrer de manière générale à tout ce qui concerne le Footgolf.

Le FootGolf est une combinaison de deux des sports les plus populaires au monde : le football et le golf. Le principe de jeu est le même qu’au golf : compléter un parcours de 9 ou 18 trous en faisant entrer le ballon dans un trou (adapté) avec un minimum de frappes. Seule différence avec le golf : le FootGolf se joue au pied, avec une balle de football.

Il est possible de jouer seul ou par équipe de deux. Les règles, obstacles et pénalités sont les mêmes qu’au golf.

Plus d’informations : www.footgolf-france.fr

Les missions de l’AFFG :

– Organiser, légiférer et développer la pratique du FootGolf en France

– Développer et améliorer de manière significative le nombre de licenciés

– Pérenniser et développer le nombre de parcours affiliés à l’AFFG sur le territoire français

– Organiser des tournois locaux, nationaux et internationaux de FootGolf en France

– Créer des évènements récurrents en partenariat avec les clubs de football professionnels

LE POSTE

– Création de projets graphiques sous Photoshop, Illustrator, InDesign pour des supports tant Web que Print : plaquette, flyer, affiche, bannières, slider web, maquette PSD pour site web…

– Collaborer avec un prestataire technique afin de porter les évolutions du site internet corporate (rédaction du cahier des charges, rédactions des scénarios et tests, anticipations des évolutions, benchmark…)

– Transmission et gestion des éléments graphiques aux imprimeurs et vérification des BAT.

– Création de newsletters et intégration de mailing en tenant compte des impératifs de lecture. La connaissance et l’utilisation de la plateforme Sendinblue est un plus.

– Être capable de mettre en place et de suivre une stratégie digitale cohérente avec les objectifs de l’Association.

– Gérer les réseaux sociaux et l’animation des communautés.

– Être présent(e) sur certains événements organisés par l’Association (déplacements les week-ends en province à prévoir)

– Savoir communiquer avec tous les intervenants de l’équipe FootGolf afin d’assurer un suivi et un compte rendu régulier des actions digitales, au directeur de la communication et/ou au Président de l’Association.

PROFIL

Très impliqué(e), vous ferez partie intégrante de l’équipe. Vous assisterez aux réunions internes du pôle et pourrez pleinement vous épanouir au cœur d’un projet en plein développement.

Vous êtes un profil « touche à tout », vous avez des compétences design (priorité), fonctionnelles, et techniques, vous cherchez un projet sur lequel vous pouvez vous investir et faire vos preuves ? Rejoignez-nous à l’Association Française de FootGolf !

L’AFFG cherche une personne de confiance capable d’avoir de la rigueur, de bonnes notions de communication et surtout de l’organisation afin de gérer l’ensemble de la stratégie digitale de l’Association.

Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes :

– Parfaite maîtrise de la suite Adobe et des outils de PAO (impératif)

– Maîtrise de logiciel(s) de montage vidéo (After Effect…) serait un gros plus

– Très bonne maîtrise de l’univers du digital (notamment les réseaux sociaux)

– Très bon niveau d’orthographe et compétences rédactionnelles

– Un bon niveau d’anglais serait un plus

– Disponible, dynamique et rigoureux (se), un esprit d’initiative, une aisance relationnelle, de la polyvalence et une réactivité à toute épreuve !

CANDIDATURE

Contrat : Alternance – Contrat d’Apprentissage

Poste basé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

Date de début : Début Septembre 2020

Vous l’aurez compris, ce profil est celui d’un chef de projet avec de multiples spécialités. Vous vous reconnaissez dans cette mission et votre profil peut correspondre ?

Envoyez-nous dès maintenant votre plus beau CV, une lettre de motivation PERSONNALISEE et votre Portfolio à leo.monget@affg.fr

(Référence : CDPDIGITAL_2021)