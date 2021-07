Offre Alternance : Assistant(e) Commercial – Entreprise partenaire de Win Sport School Nice

Référence : CR-2207-BC

Etablissement : Nice

Domaine : Bachelor Management du Sport

Type de poste : Assistant Commercial

Type de contrat : Alternance

Secteur : Sportif

Localisation : Nice

Vous souhaitez intégrer notre Bachelor en Management du Sport ? WIN Nice vous propose une offre en alternance avec l’un de nos partenaires, une salle de fitness recrute un alternant pour la rentrée Septembre 2021 afin de travailler en tant qu’Assistant Commercial Fitness H/F en alternance.

MISSIONS

Elaboration de la stratégie commerciale

Gérer le phoning (appels entrants et sortants)

Répondre aux demandes clients

Gestion quotidienne du courrier

Monter des dossiers clients

Assister le Responsable de club ou Responsable Secteur dans ses tâches administratives

Contribuer aux activités promotionnelles exposées par le responsable du club

Prendre les rendez-vous de présentation

Elaboration de devis

PROFIL

Vous êtes sportif(ve)s et avez soif de performance & de challenge !

Vous avez le sens du service et êtes à l’aise avec les clients.

Vous êtes rigoureux(se), travailleur(se) et toujours de bonne humeur.

Enfin, renseigner des clients en Anglais ne vous fait pas peur.

Pour postuler, rendez-vous ici