Offre Alternance – Assistant(e) Communication Digital et évènementiel – Fête le Mur

Fête le Mur, association d’insertion par le sport, en faveur des enfants et jeunes des quartiers prioritaires, recrute un(e) assistant(e) communication et évènementiel en alternance ou apprentissage.

Pour candidater, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à candidatures@fetelemur.com en indiquant dans l’objet du mail ASSISTANT(E) COMMUNICATION DIGITALE / EVENEMENTIEL

Missions :

– Animation des réseaux sociaux

– Animation du site internet

– Newsletter

– Soutien à l’organisation d’événements(Tournoi National, Stand à Roland-Garros, inaugurations en présence d’élus, divers évènements avec des partenaires de l’association, présentations de l’association)

– Aide à l’élaboration des visuels de communication

– Participation à la rédaction des communiqués de presse, envois aux rédactions et revue de presse

Profil :

– Excellent rédactionnel

– Connaissance et appétence pour les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

– Maîtrise des outils du pack office (Word, Excel, Powerpoint)

– Organisé, réactif, patient, flexible, bon relationnel

– Intérêt pour le milieu social et sportif

– La maîtrise des outils de PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator) serait un vrai plus.

Niveau :

– Master 1 ou 2 en communication ou management du sport

– Date de début de mission : Dès Septembre 2022, éventuellement Octobre.

– Durée : 1 an

– Lieu : Paris (4ème et 16ème/Boulogne)

– Contact : candidatures@fetelemur.com