Tennis – Qui sont les 20 sponsors de Roland-Garros 2022 ?

Après deux éditions impactées par la crise sanitaire, le tournoi de Roland-Garros 2022 va de nouveau pouvoir accueillir un maximum de spectateurs dans les travées et notamment ceux invités par les sponsors du Grand Chelem parisien.

Depuis 2018, les partenaires de Roland-Garros bénéficient d’une zone d’hospitalités située à proximité du Philippe Chatrier, avec vue sur les courts 7 et 9, baptisée « Le Village ».

« En 2019, le chiffre d’affaires du tournoi a été de 262 millions d’euros, pour cette année, on espère être un peu au dessus, grâce notamment aux sessions de soirée qui génèrent des recettes supplémentaires avec la billetterie et les ventes des produits La Griffe » nous précise Amélie Oudéa-Castéra, Directrice Générale de la FFT et nommée cet après-midi Ministre des Sports et des JO et Paralympiques. « Les sessions de soirée permettront d’avoir entre 140 000 et 150 000 spectateurs supplémentaires, soit 600 000 au total ». Roland-Garros parviendra-t-il à dépasser la barre des 300M€ de revenus pour cette édition 2022 ?

Ces dernières années, hors période COVID, les revenus du Grand Chelem se décomposent de la manière suivante : 37% de droits TV, média et production, 20% de partenariats / sponsoring, 18% de billetterie, 18% d’hospitalités et 7% de la Griffe / produits dérivés.

Pour cette édition 2022, Roland-Garros peut compter sur le soutien financier de 20 partenaires principaux que sont BNP Paribas, Emirates, Lacoste, Oppo, Renault, Rolex, Engie, Infosys, Perrier, Wilson, ALL, Adecco, Hespéride, JCDecaux, Lavazza, Magnum, Mastercard, Moët Hennessy, Orange ou encore Potel & Chabot.

Renault monte au filet

La nouveauté sponsoring de cette édition 2022 de Roland-Garros est bien évidemment l’arrivée de Renault au rang de Partenaire Premium en remplacement de Peugeot. Dans le cadre de cet accord, le logo du constructeur automobile, le célèbre losange, sera présent sur les filets des principaux courts (Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen, Simonne Mathieu, 14 et 7). Renault met également à disposition du tournoi une flotte de 160 véhicules, dont 100 nouvelles Renault Megane E-Tech électrique.

« Ca faisait partie des actifs sur lesquels nous réfléchissions, nous étions prêts pour le proposer à un partenaire et nous sommes très très heureux que ce soit Renault » nous a précisé il y a quelques jours Amélie Oudéa-Castéra.

Pour cette édition 2022, la Fédération Française de Tennis (FFT) a également reconduit ses contrats avec Oppo, Engie et Infosys. La compagnie aérienne Emirates célèbrera elle ses 10 ans de partenariat avec Roland-Garros. Une association qui avait donné lieu à l’époque à une activation plutôt sympa, celle de la caméra TV volante habillée aux couleurs d’un avion A380 de la compagnie.

Pour cette édition 2022, Emirates devient le nouveau partenaire-titre du tournoi des Légendes qui sera de retour après deux ans d’absence. En tant que Namer, Emirates succède à Perrier.

La marque Roland-Garros déclinée en licences

Ajoutons qu’en plus de ces 20 partenaires principaux présenté ci-dessus, Roland-Garros signe également des contrats de licence (licensing) afin de proposer des produits co-brandés.

Pour cette édition, les fans de tennis auront notamment la possibilité de déguster des macarons Ladurée « Roland-Garros ». Outre la vente d’un coffret de 8 pièces assorties (31€), la maison de pâtisserie de luxe a également confectionné un macaron citron vert galanga arborant le logo Roland Garros. Un macaron spécial vendu au prix de 3,20€ pièce (contre 2,40€ pour les autres parfums).

Les autres marques à utiliser l’image de Roland-Garros sur des produits mis en vente sont Carré Blanc (serviettes des joueurs/joueuses, draps,…), JM Weston, Delsey, Lancel Paris, Arthur, Sisley, Galeries Lafayette ou encore Yeep.me. D’autres partenaires du tournoi comme Wilson, Perrier (gourde), Hespéride ou encore Lacoste proposent également des articles co-brandés.