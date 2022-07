L’Olympique de Marseille dévoile son nouveau maillot domicile Puma pour la saison 2022-2023, désormais floqué du sponsor Cazoo

En ce 1er juillet, l’Olympique de Marseille dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Conçu par Puma, ce maillot arbore pour la première fois le logo de Cazoo, nouveau sponsor principal.

Pour le design de cette nouvelle tunique, l’équipementier et l’OM misent sur un look classique et épuré s’inspirant des kits des années 70, le tout accompagné d’un storytelling s’appuyant une nouvelle fois sur la ferveur du peuple marseillais avec la campagne « Porter nos couleurs pour porter tout un peuple ».

« Entre influences rétro et détails modernes, ce maillot est un trait d’union entre les années 70 et la saison 2022-2023 » explique le communiqué. « En souhaitant célébrer l’histoire du club et ses racines, Puma met en avant des références à une période historique de l’Olympique de Marseille et aux traditions marseillaises : le blanc immaculé traditionnel, le liseré sur le col V, le retour du bleu mythique des années 70. »

Sur une base blanche avec un design épuré, le nouveau maillot domicile est paré de liserés bleu foncé sur les manches et sur le col. Les logos du club et de Puma utilisent même bleu. Une couleur retenue également pour le logo de Cazoo, nouveau sponsor maillot en remplacement d’Uber Eats, afin de proposer un maillot harmonieux. On ne le voit pas forcément à première vue, mais de fines bandes embossées viennent donner du relief à l’avant du maillot.

Au dos du maillot (réplica), les supporters retrouveront le blason de Marseille, apposé au niveau du cou. Pour le maillot version match, le blason semble être visible uniquement à l’intérieur du maillot. Notons que le sponsor au dos du maillot sera une nouvelle fois Boulanger.

Le prix des maillots est de 140 euros pour la version Authentique (Match) et 90€ pour le réplica. Le flocage numéro + nom du joueur vous coûtera 17,90€ en plus. Pour ajouter le badge Ligue 1 Uber Eats ou encore le logo Boulanger, comptez 8€ par patch.