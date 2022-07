Tour de France 2022 : Le dispositif de France Télévisions (France 2, France 3, france.tv)

Du 1er au 24 juillet, le peloton hommes s’élancera de Copenhague pour la 109e édition du Tour de France. Comme sur Eurosport, les 21 étapes seront diffusées en intégralité sur France 2, France 3 et france.tv.

En tant que diffuseur hôte, France Télévisions engage des moyens techniques sans équivalent pour produire le plus grand des spectacles avec la France pour décor. Durant toutes les étapes, hélicoptères, motos équipées de caméras super-loupes ou encore traceurs GPS permettent de suivre en temps réel chaque coureur.

Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité, du premier au dernier kilomètre, sur France 2 et France 3 sans interruption grâce à la « bascule ». Le diffuseur proposera également les podiums, les réactions et les analyses notamment dans l’émission Vélo Club. « France Télévisions se mobilise pour offrir aux téléspectateurs et à tous les passionnés de vélo les plus belles images et les plus grandes émotions du Tour de France grâce à la réalisation d’Anthony Forestier » explique France TV dans son communiqué.

Pour ce Tour de France 2022, les journalistes, commentateurs et consultants de France Télévisions sont Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert, Franck Ferrand, Benoît Durand, Nicolas Geay, Thomas Voeckler, Laurent Luyat, Yoann Offredo. Sur France 3, le magazine TLS Tour de France, présenté par Fabien Lévêque, fera un point sur toute l’actualité du jour (du lundi au jeudi à 20.45 et les vendredis et samedis à 20.10).

Programmation Tour de France 2022 – France Télévisions (France 2 et France 3)

1er juillet – Étape 1 : Copenhague > Copenhague – À partir de 15h10 sur France 2

: Copenhague > Copenhague – À partir de 15h10 sur France 2 2 juillet – Étape 2 : Roskilde > Nyborg – À partir de 11.55 sur France 2, puis à 12h55 sur France 3 et 15h00 sur France 2

: Roskilde > Nyborg – À partir de 11.55 sur France 2, puis à 12h55 sur France 3 et 15h00 sur France 2 3/7 – Étape 3 – Vejle > Sonderborg – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Vejle > Sonderborg – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 4/7 – Jour de repos

5/7 – Étape 4 – Dunkerque > Calais – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Dunkerque > Calais – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 6/7 – Étape 5 – Lille Métropole > Arenberg Porte du Hainaut – À partir de 13.25 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Lille Métropole > Arenberg Porte du Hainaut – À partir de 13.25 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 7/7 – Étape 6 – Binche > Longwy – À partir de 11.55 sur France 2, puis à 12.55 sur France 3 et 15.00 sur France 2

– Binche > Longwy – À partir de 11.55 sur France 2, puis à 12.55 sur France 3 et 15.00 sur France 2 08/7 – Étape 7 – Tomblaine > La super Planche des Belles Filles – À partir de 12.58 sur France 3, puis 15.00 sur France 2

– Tomblaine > La super Planche des Belles Filles – À partir de 12.58 sur France 3, puis 15.00 sur France 2 09/7 – Étape 8 – Dole > Lausanne – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Dole > Lausanne – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 10/7 – Étape 9 – Aigle > Châtel Les Portes du Soleil – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Aigle > Châtel Les Portes du Soleil – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 11/7 – Jour de repos

12/7 – Étape 10 – Morzine Les Porte du Soleil > Megève – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Morzine Les Porte du Soleil > Megève – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 13/7 – Étape 11 – Albertville Col du Granon > Serre-Chevalier – À partir de 12.00 sur France 2, puis à 12.55 sur France 3 et 15.00 sur France 2

– Albertville Col du Granon > Serre-Chevalier – À partir de 12.00 sur France 2, puis à 12.55 sur France 3 et 15.00 sur France 2 14/7 – Étape 12 – Briançon > Alpe d’Huez – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Briançon > Alpe d’Huez – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 15/7 – Étape 13 – Bourg-d’Oisans > Saint-Étienne – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Bourg-d’Oisans > Saint-Étienne – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 16/7 – Étape 14 – Saint-Étienne > Mende – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Saint-Étienne > Mende – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 17/7 – Étape 15 – Rodez > Carcassonne – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Rodez > Carcassonne – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 18/7 – Jour de repos

19/7 – Étape 16 – Carcassonne > Foix – À partir de 12.00 sur France 2, puis à 12.55 sur France 3 et 15.00 sur France 2

– Carcassonne > Foix – À partir de 12.00 sur France 2, puis à 12.55 sur France 3 et 15.00 sur France 2 20/07 – Étape 17 – Saint-Gaudens > Peyragudes – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Saint-Gaudens > Peyragudes – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 21/7 – Étape 18 – Lourdes > Hautacam – À partir de 13.21 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Lourdes > Hautacam – À partir de 13.21 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 22/7 – Étape 19 – Castelnau-Magnoac > Cahors – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Castelnau-Magnoac > Cahors – À partir de 12.58 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 23/7 – Étape 20 – Lacapelle-Marival > Rocamadour – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2

– Lacapelle-Marival > Rocamadour – À partir de 12.55 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2 24/7 – Étape 21 – Paris La Défense Aréna > Champs-Élysées – À partir de 16.05 sur France 2

Ajoutons que les 21 étapes sont également diffusées en multi-caméras sur france.tv et l’application France TV Sport. Les réseaux sociaux proposeront également de nombreuses images complémentaires, notamment sur TikTok et Instagram.

10e édition du Tour de France de la biodiversité

Du 1er au 24 juillet 2022, le Tour de France, France Télévisions et le Muséum national d’Histoire naturelle poursuivent leur partenariat et célèbrent ensemble le 10e anniversaire du « tour de France de la biodiversité », une opération dont l’ambition est de mettre à l’honneur, à travers 21 vidéos quotidiennes, les écosystèmes des régions traversées par les coureurs. Chloé Nabédian, journaliste météo à la direction de l’information de France Télévisions, s’engage à nouveau dans le projet comme chaque année depuis 2020.

Le programme est diffusé avant chaque étape, repris sur Franceinfo (canal 27) et disponible sur la plateforme jeunesse Lumni.

