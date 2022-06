Offre Alternance : Business Developer (H/F) – US Orléans Loiret Football

Offre d’alternance – Business Developer (H/F)

Dans le cadre de son développement, l’US Orléans Loiret Football recherche un(e) Business Developer, sous contrat d’apprentissage, à pourvoir à partir de septembre 2022.

Rattaché(e) à la Direction Générale du Club et au Responsable des Partenariats, vous évoluerez au sein d’équipe soudée et dynamique. Votre rôle majeur sera d’accompagner le club dans son développement en commercialisant l’ensemble des produits « USO ».

MISSIONS (non exhaustives) :

• Être force de proposition auprès du Responsable des Partenariats afin de faire évoluer l’offre à destination des entreprises

• Développement continu du volume de nouveaux clients au travers une identification régulière de nouveaux prospects

• Mise en place d’opérations de fidélisation régulières

• Reporting hebdomadaire auprès de la Direction du Club : planning de rendez-vous, suivi des ventes réalisées et en cours…

PROFIL :

• Etudiant(e) en Master (école de commerce ou équivalent)

• Fibre commerciale et combativité

• Culture du résultat

• Autonomie, organisation, rigueur et esprit d’équipe

• Maîtrise de l’outil informatique et des outils bureautiques

• Permis B obligatoire

CONDITIONS PARTICULIERES :

• Type de contrat : contrat d’apprentissage

• Lieu de travail : Stade de la Source – 7 rue Beaumarchais – 45100 Orléans

• Début du contrat : Septembre 2022

• Rémunération selon profil. Frais de déplacement, matériel informatique.

• Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 30 juin à : romain.poret@orleansloiretfoot.fr avec l’objet « Offre d’alternance : Business Developer »