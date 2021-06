Offre Alternance : Chargé de relations partenaires – Win Sport School Chambéry

Etablissement : Chambéry

Type de poste : Chargé de relations partenaires

Type de contrat : Alternance

Localisation : Chambéry

L’école de commerce WIN Sport School Chambéry, recrute pour le compte d’un club sportif, un.e Chargé.e de relations partenaires en alternance, dans le cadre d’un Bachelor Management du Sport.

MISSIONS

Vous serez rattaché.e à la direction du club pour :

Décliner la stratégie de développement et prospection ;

Animer le réseau de partenaires existants tout en prospectant de nouveaux sponsors ;

Organiser les événements partenaires en collaboration avec le Business Club.

PROFIL

Vous possédez également les qualités essentielles pour ce poste :

Étudiant.e en Bachelor 3 Management du Sport ;

Première expérience en vente serait un plus ;

Goût du challenge, force de proposition et enthousiasme souhaités ;

Capacité d’analyse, autonomie et rigueur ;

Intérêt pour le monde sportif et plus particulièrement le rugby.

MODALITÉS

Prise de poste : début septembre 2021

Lieu : Chambéry / Le Bourget-du-Lac / Rumilly

Pour postuler, rendez-vous ici