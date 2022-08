Offre Alternance : Chargé.e de marketing – Scorecast

Société

Scorecast est une plateforme de pronostics sportifs sans argent où se réunissent amis et collègues au quotidien sur deux applications mobiles iOS et Android ainsi qu’un site web.

Chaque semaine, plusieurs milliers de particuliers s’affrontent sur Scorecast afin d’être le meilleur de sa compétition. Une offre de Scorecast à destination des entreprises permet d’avoir une plateforme dédiée et sécurisée à son image afin de faire gagner des lots à ses salariés, ses partenaires ou encore son audience. Pour l’Euro 2020, c’est plus de 500 entreprises qui ont suivi l’Euro grâce à Scorecast Business.

C’est dans ce cadre que nous recherchons un(e) Chargé(e) de marketing pour rejoindre notre équipe travaillant sur Scorecast en alternance.

Missions

Au cœur du monde sportif, tu seras en lien direct avec l’équipe produit et l’équipe commerciale travaillant sur Scorecast.

Véritable chef.fe d’orchestre, tu gèreras toute l’organisation de la stratégie de croissance de Scorecast (notoriété et visibilité, génération et conversion de leads, ciblage, stratégie de marque, stratégie contenu) et son suivi grâce à des reportings mensuels.

Stratégie d’influence

Identification d’influenceurs et créateurs de contenus cohérents avec la marque

Développement d’un réseau d’influence pour Scorecast afin d’améliorer notre notoriété, notre visibilité et notre social reputation

Être force de proposition pour de nouvelles idées de collaborations, partenariats

Création de contenus

Établir et respecter une ligne éditoriale en lien avec notre équipe de journalistes sportifs

Gestion du calendrier éditorial

Participer à la rédaction d’articles, livres blancs, mise à jour des sites Scorecast, etc.,

Concevoir et proposer des formats créatifs et originaux

Reporting (analyse des KPI’s)

Profil

Nous recherchons une personne curieuse et motivée, qui a envie de faire de sa passion pour la communication son travail au quotidien !

Bac+3 minimum, école de commerce ou de communication

L’univers du sport t’intéresse

Tu as déjà une expérience significative en agence ou chez l’annonceur

Tu es autonome et capable de mener vos projets seul.e

Tu es curieux.se et créatif.ve

On dit de toi que tu es une personne fiable, engagée et rigoureuse

Bon niveau d’anglais requis

La maîtrise d’un logiciel de création (Figma, Photoshop, After Effects…) est un vrai plus

Déroulement des entretiens

Première entretien avec deux personnes de l’équipe Scorecast

Usecase

Rencontre avec Anne-Marie et Alvaro, les dirigeants de Scorecast

Ce qui te plaira le plus chez nous

En rejoignant Scorecast, tu seras intégré.e dans une équipe agile, jeune et passionnée

Un cadre responsabilisant : tu pourras non seulement enrichir tes compétences mais tes idées et ta proactivité seront les bienvenues pour améliorer Scorecast

Les petits plus : la possibilité de télétravailler, mais lorsque tu seras dans nos locaux dans le XIe arrondissement tu pourras profiter d’un cadre de travail au top en plein de cœur de Paris avec un grand choix de restaurants pour utiliser ta carte Swile

Pour postuler

Merci d’adresser votre candidature (CV + mail de motivation) à l’adresse suivante : scorecast@idalgo.fr.