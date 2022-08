Offre Alternance : service restauration – Stade de Reims

Alternance service Restauration

Début d’alternance dès que possible

Lieu d’exercice : Bétheny (51)

LES OBJECTIFS DU POSTE

La mission de l’alternant Restauration sera d’assister le Responsable Restauration du Stade de Reims dans ses missions. L’activité englobe la restauration Grand Public, les Hospitalités et Séminaires, mais également les problématiques de la restauration au Centre de Vie Raymond Kopa.

LES MISSIONS PRINCIPALES

§ Recrutement et formation des équipes d’intérimaires pour les buvettes

§ Préparation et mise en place des points de vente : vitrines, système d’encaissement…

§ Accueil des équipes et support à la coordination autour du match

§ Participation aux débriefings et mise en place d’un reporting

§ Recherche de nouveaux concepts

§ Travaux sur le volet RSE

§ D’une manière générale, toutes missions venant en soutien du responsable restauration

LE CHAMP DES RELATIONS DU POSTE

Sous la responsabilité du Responsable Restauration, et en relations avec le Responsable Événementiel

et le Responsable Marketing.

LE PROFIL DU CANDIDAT

Qualification : soit de formation supérieure en Marketing avec, idéalement, une spécialisation

« événementiel » (Bac +3 minimum), soit issu d’une formation au monde de la restauration.

Qualités requises :

• Rigueur

• Organisation

• Autonomie et esprit d’initiative

• Dynamisme et grosse capacité de travail

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

POUR POSTULER : envoyez votre candidature à accueil@stade-de-reims.com