Offre Alternance : Chargé(e) de Communication Evènementiel – Win Sport School Rennes

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION EVÈNEMENTIEL

Référence : RE22-B3MDS-05-171121

Etablissement : Rennes

Domaine : Bachelor Événementiel sportif , Bachelor Management du Sport , Bachelor Marketing sportif

Type de poste : Chargé(e) de Communication Évènementiel

Type de contrat : Alternance

Secteur : Management du sport

Localisation : Bretagne

WIN SPORT SCHOOL, Ecole de Management du sport, présente sur le territoire national propose des cursus de BAC +3 validés par un Titre RNCP de Niveau 6.

Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante, dès septembre 2022, profitez des avantages d’un contrat d’alternance pour vous former et acquérir un Bac+3 – Bachelor Management du Sport chez WIN SPORT SCHOOL de Rennes.

MISSIONS

Gestion et animation site internet (actualités / vente en ligne stages / Boutique)

Référencement site Web

Mailing et newsletter

Rédaction de communiqués de presse (promotion des évènements et activités)

Création Graphique de flyer / Affiches

Animation des réseaux sociaux

Conceptions de produits pour la boutique (Vestes / Casquette…)

Organisation d’évènements nautiques

Accueil physique et téléphoniques

PROFIL

Vous êtes passionné-e de sport notamment par le monde du Nautisme, vous souhaitez exercer un métier polyvalent.

Vous avez une expérience professionnelle en dans la communication.

Vous avez des compétences en communication (PAO : Illustrator, Photoshop, In Design), vous êtes dynamique, vous avez le sens du relationnel, vous aimez relever des défis.

Être familier avec le milieu Marin en général est un plus.

Pré-requis BAC + 2 – Préparation Bac + 3

Sélection : Dossier + Tests + Entretien de pré-sélection

MODALITÉS

De 43% à 100% du SMIC selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.

Durée du contrat : 12 mois

Pour plus d’informations, rendez-vous ici