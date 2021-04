adidas présente le 4ème maillot de l’Olympique Lyonnais disponible uniquement dans FIFA 21

Aujourd’hui, l’Olympique Lyonnais a dévoilé son 4ème maillot de la saison 2020-2021. Un jersey adidas virtuel disponible uniquement dans le jeu vidéo FIFA 21 d’EA SPORTS.

Pour la conception de ce nouveau maillot adidas exclusivement digital, les supporters de l’OL ont pu s’exprimer il y a quelques mois lors d’un vote leur proposant 4 designs différents.

« Cette démarche renforce notre position de marque de sport avant-gardiste » précise Sylvain Bouchès, Directeur marketing adidas France, dans un communiqué. « L’Olympique Lyonnais est un partenaire et un allié de taille, avec qui nous partageons des valeurs d’innovation et de performance. Nous sommes heureux de dévoiler aujourd’hui ce 4ème maillot digital réalisé avec les supporters de l’Olympique lyonnais mais également grâce à EA SPORTS qui lui donne vie. Par ce maillot, nous célébrons le sport mais surtout une belle collaboration. »

Derrière le 4ème maillot « Rio » choisi par les fans, on retrouve un design rouge et bleu associé au lion du Club qui souhaite célébrer la relation particulière qu’entretiennent les Brésiliens et l’OL.

« Avec son ADN festif, le maillot arbore un panache de plumes en référence au carnaval annuel de RIO, ville native de Bruno GUIMARAES, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Un lion, symbole emblématique de l’Olympique Lyonnais, est dissimulé entre le logo adidas et celui du club. Cette symbiose entre le Brésil et Lyon permet d’obtenir un maillot unique, disponible en exclusivité dans le mode FUT de FIFA 21 » ajoute le communiqué.

🆕👕🎮

Pour célébrer l'histoire d'amour entre l'OL et le Brésil, nous lançons, en collaboration avec @adidasfootball & @EASPORTSFIFA notre 4ème maillot digital "RIO" sur FIFA 21. 👉 Disponible à 19h dans #FUT21 (via le défi création d’équipe) pic.twitter.com/GimAI22XYT — Olympique Lyonnais (@OL) April 28, 2021

Un maillot spécifique au jeu FIFA de plus pour la marque aux trois bandes qui a déjà proposé cette initiative par le passé avec le Real Madrid, Manchester United, Juventus et le FC Bayern Munich dans FIFA 18 puis FIFA 19.

En 2018 fin d’année 2018, adidas récidivait avec 6 franchises NHL et le jeu NHL 19.