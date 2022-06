Offre Alternance : Digital content – EKŌ Agency

Entreprise : EKŌ Agency

Agence de marketing sportif, spécialisée dans l’accompagnement de sportifs en athlétisme. Au sein de l’agence et sous la direction de la responsable communication, vous participerez à la conception et à la mise en place de la stratégie sponsoring de nos athlètes.

Missions :

– Créer des montages photos et vidéos

– Développer les réseaux sociaux de l’agence (LinkedIn, Instagram, Facebook)

– Mettre en place des plans de communication pour certains athlètes

– Mettre en page des dossiers sponsoring et des dossiers de présentation projets

– Mettre à jour la plaquette commerciale de chaque athlète

– Élaborer des supports de prospection

Qualifications :

– Créativité

– Dynamisme et réactivité

– Organisation et rigueur

– Force de proposition et autonomie

– Implication et bonne aisance relationnelle

– Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse

– Maîtrise en montage vidéo et photos

– Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, etc) et du Pack Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, etc)

– Maîtrise des réseaux sociaux

Formation :

Issu(e) d’une formation de BAC +3 à BAC +5 en école de communication/média/marketing

Disponibilités :

Septembre 2022

Contrat :

Contrat d’apprentissage de 12 mois

Candidature à envoyer à l’adresse melissa@eko-agency.com avant le 15/06/2022