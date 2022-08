UEFA Champions League : 7 équipementiers différents pour la saison 2022-2023 (32 clubs)

Ce jeudi 25 août (tirage au sort à partir de 18h), les 32 clubs qualifiés pour la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2022/2023 connaîtront leurs adversaires.

Compétition phare du football, la Ligue des Champions offre chaque année une visibilité importante aux équipementiers et aux sponsors des équipes.

Nike équipementier le plus représenté

Pour cette saison 2022-2023, 7 équipementiers différents se partagent les maillots des 32 clubs de la Ligue des Champions. Comme l’année dernière, c’est Nike qui domine le classement quantitatif avec 12 clubs. Derrière, on retrouve adidas (8) et Puma (5).

A noter la montée en puissance de la marque écossaise Castore (dont le tennisman Andy Murray est actionnaire) qui équipe cette saison 3 clubs présents en Champions League avec le Séville FC, le Bayer Leverkusen et les Rangers. Macron (2), EA7 (1) et New Balance (1) complètent la liste.

Pour rappel, c’est adidas qui fournira cette année encore le ballon officiel de la compétition dont le look a été dévoilé aujourd’hui.

7 équipementiers maillots des 32 clubs de l’UEFA Champions League 2022-2023

adidas : 8

Nike : 12

Puma : 5

Castore : 3

Macron : 2

New Balance : 1

EA7 : 1

Pot 1

Real Madrid (adidas)

Eintracht Frankfurt (Nike)

Manchester City (Puma)

AC Milan (Puma)

Bayern Munich (adidas)

Paris Saint-Germain (Nike)

FC Porto (New Balance)

Ajax Amsterdam (adidas)

Pot 2

Liverpool (Nike)

Chelsea (Nike)

FC Barcelone (Nike)

Juventus (adidas)

Atlético de Madrid (Nike)

Séville FC (Castore)

RB Leipzig (Nike)

Tottenham Hotspur (Nike)

Pot 3

Borussia Dortmund (Puma)

FC Red Bull Salzburg (Nike)

FC Shakhtar Donetsk (Puma)

Inter (Nike)

SSC Napoli (EA7)

Benfica (adidas)

Sporting CP (Nike)

Bayer Leverkusen (Castore)

Pot 4

Rangers FC (Castore)

Dinamo Zagreb (adidas)

Olympique de Marseille (Puma)

FC Copenhagen (adidas)

Club Brugge (Macron)

Celtic FC (adidas)

Viktoria Plzeň (Macron)

Maccabi Haifa (Nike)

Le tirage au sort à suivre en direct ci-dessous (CANAL+)

et aussi