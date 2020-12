Offre Apprentissage : Assistant(e) Direction de Course – Ecotrail Organisation

Offre de contrat d’apprentissage

Structure sous convention: SAS ECOTRAIL ORGANISATION

A partir de mars 2021

Périmètre travaillé : Organisation des manifestations sous la direction du Directeur de Course ou du Coordinateur opérationnel

Interlocuteurs internes et externes : Associations, Institutions (Communes, Préfectures, Département, Région) / Fournisseurs / Prestataires / Bénévoles

Enjeux :

Être au cœur de l’Organisation en travaillant à la préparation et au déploiement de la 14ème et de la 15ème édition de l’EcoTrail Paris (14.000 participants) qui se tiendront du 30 juin au 4 juillet 2021 et la deuxième semaine de mars 2022.

www.ecotrailparis.com

Être au cœur de l’organisation et participer à la réussite et au bon fonctionnement des événements en garantissant une coordination logistique efficace et en fiabilisant les outils de pilotage.

Missions :

Gestion des parcours en collaboration avec le directeur de course et responsable balisage (traçage sur logiciel adapté, mise en place des points signaleurs, mise en place des éléments sur parcours),

Recrutement et pilotage des associations de signaleurs,

Gestion de la politique de suivi des élites (tracking, commissaire de course…)

Gestion des achats en respect avec le budget de l’événement,

Participation à l’élaboration de divers livrables (plannings, tableaux de bord), réalisation de bilans financiers, recherche de fournisseurs/prestataires, gestion des demandes faites à l’organisation, gestion des bilans post événement.

Lieu du stage : Issy-les-Moulineaux (92)

Rattachement hiérarchique : Directeur de Course/Coordinateur opérationnel

Indemnité de stage : Minimum légal en vigueur + prise en charge 50% titre de transport et tickets restaurant

Apports pour l’alternant :

Compétences métier développées : Connaissance du fonctionnement d’une organisation d’événement, connaissance des relations partenaires privés et publics, connaissance du milieu associatif, gestion logistique, management sans lien hiérarchique

Compétences personnelles développées :

Sens des responsabilités

Créativité dans la recherche de solutions

Autonomie

Sens de la priorisation et de la coordination

Qualifications souhaitées :

Niveau d’études requis : BAC+4 / BAC +5

Qualités requises : rigueur, autonomie, maturité, réactivité, sens du contact, bon sens de l’organisation, passé sportif idéalement Trail et/ou Running

Compétences requises : maîtrise des outils bureautiques Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Permis de conduire B

Envoi des réponses (CV + lettre de motivation) à Jérôme TOULOUSE par mail à : jtoulouse@ecotrailorga.fr – 06 25 03 94 19