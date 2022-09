Offre Apprentissage : Assistant(e) Marketing Digital – Hugo Events

HUGO EVENTS est l’agence événementielle du groupe d’édition HUGO & CIE (70 collaborateurs /300 livres publiés chaque année).

Créé en 2010, HUGO EVENTS organise 3 événements majeurs récurrents : le NordicTrack Running au Château de Versailles (18 Juin 2023), le Cross du Figaro NordicTrack (27/29 Novembre 2022 ) et le Festival New Romance Nexstory (30 septembre 2022) ainsi que des événements ponctuels pour des marques ou des institutions.

HUGO EVENTS est une structure souple (6 personnes) qui gère l’intégralité de l’organisation de ses événements (partenariats, hospitalité, recrutement, SAV, communication, logistique) en s’appuyant également sur des ressources mutualisées du Groupe HUGO & CIE (presse, compta, juridique, studio de création…).

Type de Contrat : Contrat d’apprentissage (12 mois) – Début Août/Septembre 2022

Description du poste : Dans le cadre de nos trois événements majeurs, nous recherchons un(e) assistant (e) marketing digital pour gérer et optimiser les actions de recrutement et de communication digitales sur les événements.

Vous êtes donc en charge du marketing digital sur le public BtoC et BtoB de nos Evénements en coordination avec notre responsable communication et digital.

Missions :

– Animation des réseaux sociaux Hugo Events : gestion du planning, création des publications, reporting.

• Gestion des communautés Hugo Events

• Gestion de l’acquisition et de la rétention clients multi-canal en coordination avec la responsable com et digital.

– Identification des cibles des évènements

– Gestion des actions de conquête et de conversion sur les principaux canaux :

SEO, Emailing, Re-marketing, Social Media, Partenariats, Affiliation

– Mise en place d’actions des fidélisation clients

– Suivi des performances et gestion des reportings

– Gestion des billetteries Évènements

– Réception, Priorisation et Traitement de l’ensemble des demandes clients

Qualifications :

Nous recherchons une personne maitrisant les outils techniques nécessaires à la mise en place en en forme des différentes actions digitales. Vous devez également faire preuve de créativité et de réactivité pour animer et impliquer les communautés de nos différents événements. Dans le cadre d’une structure légère, vous devrez également être organisé(e), motivé(e) et autonome.

• Vous justifiez idéalement d’une première expérience en marketing digital de préférence dans l’événementiel sportif.

• Vous suivez un cursus universitaire (BAC+4/5) ou en école de commerce (autour du marketing digital)

• Poste située à Paris (Arrêt Kleber) dans le 16ème arrondissement.

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : c.foch@hugoetcie.fr