Offre de Stage : Administration des Ventes – Paris Saint-Germain

Le Département Billetterie et Hospitalités du Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Administration des Ventes (H/F) à compter de février 2022 pour une durée de 6 mois.

Sous la direction du Responsable Administration des Ventes BtoB, vos principales missions seront les suivantes :

Stagiaire au sein de l’Administration des ventes Hospitalités

Gestion des ventes et administration des commandes hospitalités

Suivi des règlements et relances des clients en situation d’impayé

Suivi de la facturation avec la comptabilité et des blocages clients en fonction de la situation des comptes

Tenir les plans à jour et le CA remplissage hospitalités en fonction des ventes

Être en poste les jours de match à un accueil dédié VIP

Profil recherché :

Vous êtes étudiant(e) en Bac+3 en École de Commerce. Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office. Vivacité, organisation et aisance relationnelle sont vos principales qualités.

Cost Center: Hospitalité

Job Type: Stagiaire (Fixed Term) (Trainee)

