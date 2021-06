Offre de Stage : Assistant Billetterie, Merchandising – Rouen Normandie Rugby

L’entreprise

Le Rouen Normandie Rugby est le club de rugby professionnel de la ville de Rouen et de toute la région Normandie. Champion de France amateur en 2019, le club évolue en Pro D2 depuis la saison 2019-2020.

Descriptif du poste

Au sein du service billetterie et sous la responsabilité du chargé de développement, vous participerez à la croissance du service.

• Aide au paramétrage du back et front office billetterie

• Gestion du SAV des ventes billetterie

• Préparation opérationnelle et logistique soir de match

• Promotion des offres en direction de cibles précises (CSE…)

• Développement CRM

• Suivi des événements grand public

• Gestion et développement merchandising

Votre profil

Stage à pourvoir à partir de fin août 2021.

• Idéalement de formation bac +4/5 en école de commerce/université (spécialisation événementiel, marketing)

• Faire preuve d’une grande rigueur et d’une très bonne organisation

• Polyvalence, dynamisme et esprit d’équipe

• Une première expérience au sein d’un club professionnel serait un plus

Pour candidater : CV et LM à envoyer uniquement à billetterie@rouen-normandie-rugby.fr