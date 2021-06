Interview : Clément Troprès, Directeur Exécutif de Sport&Co (Les coulisses du contrat de Naming « Betclic Elite »)

Ce midi, la Ligue Nationale de Basket (LNB) et Betclic ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de Naming de 3 saisons pour le championnat de France de Basket.

Pour en savoir plus sur ce nouveau contrat de partenariat-titre qui voit Betclic succéder à Jeep, nous avons posé quelques questions à Clément Troprès, Directeur Exécutif de Sport&Co, agence commerciale de la LNB. Un spécialiste basket qui est également impliqué dans l’écurie Infinity Nine Horses lancée avec Tony Parker.

Sport Buzz Business : Un Naming de plus signée par Sport&Co, depuis quand Jeep vous a annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat ? Le Naming « Jeep Elite » s’était plutôt bien installée non ?

Clément Troprès : Jeep nous a annoncé lors de ce premier semestre que le contrat de naming ne serait pas renouvelé. Le naming de la « Jeep ELITE » s’était parfaitement installé dans le paysage médiatique et les relations avec Fiat Chrysler Automobile étaient particulièrement bonnes. A ce titre, je remercie d’ailleurs Stephane LABOUS pour sa motivation, sa transparence et son honnêteté. Il a réalisé un travail considérable pour permettre à ce naming de voir le jour. Mais à toute mauvaise nouvelle, une opportunité…

SBB : Pour quelles raisons Jeep n’a pas souhaité poursuivre l’aventure ? Sur quels chiffres flatteurs terminent-ils le partenariat ?

CT : Vous pourrez poser la question au principal concerné. Sachez simplement que la pertinence de la « Jeep ELITE » n’a pas été remise en cause. Le taux de reprise du nom dépassait les 85%, la valorisation média brute se chiffrait en plusieurs dizaine de millions d’euros tandis que Jeep avait remporté le titre de Sponsor de l’Année chez Sporsora. Nous subissons une période très compliquée qui a fortement impacté le secteur automobile.

« Pour Jeep, la valorisation média brute se chiffrait en plusieurs dizaine de millions d’euros »

SBB : Pour Betclic, comment se sont passés les discussions, eux qui étaient déjà partenaire de la LNB il y a quelques années ?

CT : Lorsque Stéphane Labous m’a appelé pour m’informer que le partenariat ne serait malheureusement pas renouvelé, j’étais sonné, à l’aéroport et une nuit de voyage. A ce moment, nous avions des discussions avec Betclic. J’ai travaillé toute la nuit aux arguments que nous pourrions développer pour convaincre Betclic de devenir le nouveau Namer de la LNB. Le lendemain nous validions le cahier des charges avec la LNB. Le surlendemain j’appelais Julien BRUN l’un des dirigeants de la marque pour lui confier notre ambition. Damien FREAL et ses équipes ont ensuite été très réceptifs et réactifs en formulant une offre très rapidement.

SBB : Selon vous, quels sont les principaux attraits de la LNB et du championnat pour une société comme Betclic ?

CT : Le basket est le 2ème sport le plus parié principalement drivé par la NBA mais la LNB propose aussi des résultats consistants. De plus, les images de la LNB sont accessibles et la diffusion sur la Chaîne L’Equipe permet de valoriser le Championnat.

Côté Betclic, son ADN à l’image de son claim « Bascule dans le game » colle parfaitement à l’univers du basket. D’autre part, la marque, leader sur la cible des jeunes, a peut-être l’ambition d’institutionnaliser ses prises de parole pour aller recruter une cible plus familiale.

SBB : La plateforme OTT LNB TV revendique 100 000 inscrits, donc 100 000 emails. Allez-vous mettre à disposition cette base de données à Betclic ? Allez-vous développer des mises en avant spécifiques de paris sur la plateforme LNB TV ?

CT : Il y aura bien évidemment des liens forts entre la LNB et Betclic sur les plateformes digitales de la LNB. La LNB et son partenaire les dévoileront le moment venu.

« La Betclic Elite est le 10ème Naming de l’agence depuis 2013. Le 3ème en 2021 dans un contexte délicat. »

SBB : Concernant le Naming, quelle sera la visibilité associée, il y a-t-il des choses nouvelles par rapport au précédent contrat avec Jeep ?

CT : Nous n’avons pas bouleversé un naming qui fonctionne. La principale nouveauté concerne la possibilité pour Betclic d’utiliser le flux vidéo des matchs de Betclic ELITE et de PRO B pour le proposer en vignette de format réduit à ses parieurs à l’occasion de paris en live.

SBB : Comment se déroule le choix définitif du nom championnat entre l’annonceur, vous et la LNB ? Entre combien de noms avez-vous hésité ? Qui a le dernier mot ?

CT : Il n’y a pas eu beaucoup de débat puisque le premier choix de la LNB et de Betclic s’est porté sans concertation sur la « Betclic ELITE ». Cela avait été effectivement beaucoup plus ouvert avec Jeep où un long brainstorming avait été mis en place pour aboutir à la « Jeep ELITE ».

SBB : Pour l’agence Sport&Co, la conclusion de contrat de Naming devient une « spécialité ». Un mot sur les dossiers en cours ?

CT : Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous sommes fiers chez Sport&Co d’avoir contribué à la signature de ce naming. Comme un symbole, la Betclic Elite est le 10ème naming de l’agence depuis 2013. Le 3ème en 2021 dans un contexte délicat. Nous sommes également particulièrement heureux de pouvoir récompenser notre client historique la Ligue Nationale de Basket pour qui Sport&Co est l’agence exclusive depuis plus de 8 ans. Ce naming récompense les efforts des équipes de Sport&Co au contact de la LNB et de ses clubs.

D’un point de vue personnel, c’est une satisfaction car la LNB aura toujours une place à part dans mon cœur. Après avoir créé la Leaders Cup aux côtés d’Alain BERAL, négocié le plus gros contrat TV de l’histoire du basket français avec Alain BERAL, Jean-Pierre SIUTAT et Raymond BAURIAUD, je suis soulagé de permettre à la LNB de trouver un successeur à Jeep avec une marque française très présente sur le segment 18-25.

10 naming conclus par Sport&Co dans 8 sports différents

2013 – Tennis : Tennis 4 Pau Beauty Sane

: Tennis 4 Pau Beauty Sane 2016 – Football : Domino’s Ligue 2

Domino’s Ligue 2 2016 – Hockey sur Glace : Saxoprint Ligue Magnus

Saxoprint Ligue Magnus 2017 – Sports automobiles : Corsica Linea Tour de Corse

Corsica Linea Tour de Corse 2018 – Basket : Jeep ELITE

Jeep ELITE 2017 – Roller : Macif Paris Roller Marathon

Macif Paris Roller Marathon 2019 – Hockey sur Glace : Synerglace Ligue Magnus

Synerglace Ligue Magnus 2021 – Le Trot : Prix d’Amérique Races ZeTurf

Prix d’Amérique Races ZeTurf 2021 – Handball : Liqui Moly Starligue (à partir du 1 er juillet)

Liqui Moly Starligue (à partir du 1 juillet) 2021 – Basket : Betclic ELITE (à partir du 1er juillet)

SBB : Il y a-t-il d’autres annonces sponsoring à venir concernant la LNB ? Pensez-vous que le championnat trouve un diffuseur payant la saison prochaine ?

CT : Avant de se vendre, le basket se vit. Il se vit par une expérience lors des rencontres. Or, nous sortons d’une saison compliquée où nous avons dû faire face à un huis clos quasi généralisé. La non possibilité pour nos clients et prospects d’assister à des rencontres a fortement contraint notre potentiel de développement.

Concernant le diffuseur, nous ne sommes pas à la manœuvre sur ce sujet. Chez Sport&Co, notre connaissance en la matière s’est fortement accrue puisque nous sommes partenaire de la plateforme OTT Sportall avec qui nous collaborons. La difficulté de retrouver un diffuseur pour les sports dits non premium est de plus en plus forte. Les performances de la plateforme LNB TV sont de bonne augure pour la LNB, à voir ensuite comment elles seront monétisées afin de créer un modèle vertueux pour la LNB et ses clubs.