Crypto.com signe un contrat de sponsoring historique avec l’UFC en s’affichant sur les tenues

En attendant de savoir si les cryptomonnaies vont s’imposer dans le temps, la plateforme Crypto.com a décidé de poursuivre ses investissements dans le sponsoring sportif pour séduire le grand public.

Après la Formule 1 il y a quelques jours, Crypto.com vient de signer un nouveau contrat de taille avec l’UFC. Selon le média américain CNBC, le montant du contrat serait de l’ordre de 175 millions de dollars sur une durée de 10 ans.

Dans le cadre de cet accord, Crypto.com va devenir le premier sponsor officiel de l’UFC à s’afficher sur les tenues et accessoires des combattants pendant les affrontements dans l’octogone. En outre, le logo de la plateforme qui revendique 10 millions de clients à travers le monde sera également présent sur les tenues portées par le staff des athlètes.

Une forte visibilité pour Crypto.com qui lui permettra de toucher rapidement la communauté des suiveurs de l’UFC, que ce soit lors de retransmissions des combats et sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, Crypto.com obtient le titre de plateforme officielle de cryptomonnaies de l’UFC.

Outre la F1, Crypto.com est également sponsor de l’écurie Aston Martin Cognizant ou encore des Canadiens de Montréal (NHL).

« Aucune entreprise n’a fait plus pour accroître la popularité des sports de combat que l’UFC et nous sommes maintenant l’une des plus grandes marques de sport au monde. Nous pouvons aider Crypto.com à toucher plus de personnes grâce à la force de notre marque » précise le président de l’UFC, Dana White, dans un communiqué.

La visibilité de Crypto.com autour de l’UFC va débuter dès ce samedi 10 juillet à l’occasion du combat Poirier VS MC Gregor 3 (UFC 264) disputé à Las Vegas. Crypto.com sera notamment visible à l’intérieur de l’octagon pour ce combat et tous les évènements à venir.