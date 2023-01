Offre de Stage : Assistant Chargé d’études marketing – advent

POSTE D’ASSISTANT CHARGÉ D’ÉTUDES MARKETING

Qui sommes-nous ?

advent est un cabinet d’études marketing et de conseil spécialisé dans la mesure de la performance et de l’image et réalise ses études principalement dans 3 domaines : le sport, l’automobile et le Celebrity marketing, ou plus précisément tous les domaines dans lesquels les sociétés utilisent des ambassadeurs de marques ou des égéries pour leur communication.

advent mesure la performance des services presse dans l’automobile et le potentiel marketing des célébrités dans plusieurs univers (cinéma, musique, télévision,…) mais également des sportifs et clubs, des activités, des événements dans le sport.

Qui sont nos clients ?

• Dans études auto et mobilité : Peugeot, Citroën, Audi, BMW, Renault, Ford, SEAT, Mercedes, etc..

• Dans nos études sport et e-sport : Adidas, Intermarché, l’Olympique Lyonnais, le Stade Toulousain, le Stade Français Paris, l’Equipe, etc…

• Dans nos études de Celebrity Marketing : Forbes, Lacoste, Capital, TF1, Canal+, Le Parisien, etc…

• Dans nos études du monde de l’entreprise : Boursorama, Pernod-Ricard, Bouygues, Crédit Agricole, La Poste, etc…

Pourquoi nous rejoindre ?

• advent est une entreprise à taille humaine et conviviale située dans un immeuble regroupant d’autres entreprises de taille similaire dans différents domaines : la communication, l’automobile, l’immobilier, la traduction.

• Au sein de l’entreprise vous aurez une grande autonomie et serez amenés à travailler sur beaucoup de types de projet et thèmes différents. Cela permet la montée rapide en compétence et en responsabilités.

• Très agile et flexible pour répondre aux besoins des clients, l’entreprise encourage et récompense la prise d’initiative et les idées de chacun, par exemple sur des propositions de nouveaux projets ou directions pour l’entreprise.

Missions :

• Participer avec l’équipe à l’élaboration des questionnaires des études quantitatives et qualitatives.

• Participer à l’analyse des résultats collectés

• Préparer et rédiger les rapports et les présentations puis participer à la restitution client

• Réaliser des entretiens semi-directifs

• Participer avec l’équipe à l’élaboration de la communication de l’entreprise

Profil recherché (H/F) :

D’une formation BAC +4/5 en Ecole de Commerce / Sciences PO / Master Spécialisé en Marketing, vous êtes intéressés par la data et le monde des études, et vous disposez de bonnes qualités d’analyse.

Qualités requises :

• Rigueur & Sens du détail

• Bonne organisation et gestion des priorités

• Bonnes capacités rédactionnelles et analytiques

• Maitrise du Pack Office (Power Point, Word, Excel)

• Langues : Anglais (professionnel)

Informations complémentaires :

• Type de contrat : Stage rémunéré

• Début du poste : dès que possible, 1ère quinzaine de janvier souhaitable.

• Lieu du poste : gare d’Asnières-sur-Seine (à moins de 10 min depuis la gare St Lazare)

• Avantages complémentaires : 1 jour de télétravail par semaine, tickets restaurants, remboursement transports.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : n.nocquet@advent.consulting