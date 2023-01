Offre de Stage : Chef de projets Junior – Quarterback

ÉVÉNEMENTIEL SUR LE PÔLE PRODUCTION

Offre de contrat de stage conventionné

Présentation de l’agence Quarterback

QUARTERBACK est une agence pionnière en Marketing Sportif et Evènementiel depuis plus de 35 ans. Nous sommes spécialisés en conseil, organisation et production global d’événements ; en développement de grands projets pour les entreprises ou institutions sportives ; mais aussi en hospitalités, voyages & séminaires/MICE ; ainsi qu’en sponsoring et accompagnement des marques sur nos événements propriétaires ou sur leurs dispositifs partenaires.

Nous recherchons actuellement un (une) stagiaire à temps plein, conventionné(e) en tant que Chef de projets Junior.

Le stagiaire interviendra sur les différentes expertises du pôle production (Hospitalités / Séminaires et l’organisation d’événement / Voyages), basé à Boulogne Billancourt (92) – poste à pourvoir dès que possible.

Stage conventionné 6 mois minimum

La mission en détails

Le stagiaire assistera les équipes Quarterback sur les missions suivantes:

– Mise en budget des opérations

– Adaptation des fiches produits et des présentations clients

– Gestion des outils internes : Tableaux de réservation de stocks, suivi des ventes et des disponibilités, gestion des invitations

– Gestion de la billetterie, parkings et programmes VIP

– Mise ne place et accueil des clients sur les évènements

– Aide à la partie voyage pour la coordination avec les prestataires étrangers (hôtels, restaurants,…)

Profil souhaité

– Vous êtes motivé(e), enthousiaste et avez une affinité pour l’événementiel et le sport

– Excellente communication et partage des informations avec les équipes

– Capacité Rédactionnel

– Une bonne maîtrise de l’anglais

– Une connaisse du voyage serait un plus

– Utilisation des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint …

Qualités requises

– Organisation

– Rigueur

– Autonomie

– Proactif

Rémunération

– Gratification de 800€ mensuel

– Tickets restaurant (prise en charge de 60 % par l’employeur)

– Remboursement de 50% du Passe Navigo

Pour postuler

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au format PDF par mail à Marie-Laure Cassagne :

cassagne@quarterback-group.fr