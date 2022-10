Tennis – Le prize money et les sponsors du Rolex Paris Masters 2022

Du 29 octobre au 6 novembre, l’Accor Arena accueille le Rolex Paris Masters 2022, dernier Masters 1000 de la saison.

Pour ce tournoi, la Fédération Française de Tennis (FFT) et le nouveau directeur du tournoi Cédric Pioline pourront compter sur un plateau relevé. En effet, les principales têtes d’affiches seront présentes comme Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Cameron Norrie, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Taylor Fritz, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime, Marin Cilic, Pablo Carreño Busta, Matteo Berrettini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Denis Chapovalov, Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov ou encore Gaël Monfils.

De quoi « faciliter la vente » de billets pour l’évènement. L’année dernière, le tournoi indoor parisien avait attiré quelques 120 915 spectateurs au total (l’affluence record date de 2019 avec 152000 spectateurs). En configuration tennis, l’Accor Arena peut accueillir 14 000 spectateurs.

Le détail du prize money du Rolex Paris Masters 2022

Pour cette édition 2022, la dotation financière globale du Rolex Paris Masters est de 5,415 millions d’euros (qualifications et les tableaux de simples et doubles). Un prize money qui retrouve petit à petit son niveau d’avant COVID. L’année dernière, la dotation était de 2,6M€, soit moitié moins que cette année.

Dans le détail, le vainqueur du tournoi empochera cette année un chèque de 836 355 euros. Comme dans d’autres tournois, la répartition de la dotation bénéficie un peu plus aux premiers tours avec des augmentations par rapport aux éditions précédentes, pendant que la somme pour le vainqueur est en recul. Vainqueur en 2019, Novak Djokovic avait ainsi empoché la somme 995 720€, ce qui est le record du tournoi.

Simples Messieurs

Vainqueur : 836 355€

Finaliste : 456 720€

1/2 finale : 249 740€

1/4 finale : 136 255€

1/8e finale : 72 865€

2e tour : 39 070€

1er tour : 21 650€

Qualifications

Perdant au deuxième tour : 11 090€

Perdant au premier tour : 5 810€

Doubles

Vainqueurs : 282 960€

Finalistes : 147 840€

1/2 finale : 78 140€

1/4 finale : 43 300€

2e tour : 23 760€

1er tour : 13 200€

Les sponsors du Rolex Paris Masters 2022

Pour cette édition, le Rolex Paris Masters accueille deux nouveaux partenaires que sont Hertz (2022-2026) et CBTW (2022-2024). Le tournoi a également renouvelé pour une année supplémentaire son partenariat avec le quotidien Le Parisien.

Au total, l’organisation du tournoi revendique un total de 12 partenaires. Depuis 2017, Rolex a succédé à BNP Paribas au rang de partenaire-titre du tournoi (Naming).

Derrière, les autres sponsors sont Emirates, Veolia, ALL, CBTW, Eurosport, Head, Hertz, Le Parisien, Lotto, Ricoh et RTL 2.

Par rapport à l’édition 2021, le tournoi perd donc Oppo, Parions Sport ou encore FedEx qui a tourné la page ATP Tour.

Quelles activations marketing à venir ?

Parmi les activations à venir, le programme de fidélité ALL du Groupe Accor permettra à l’un de ses membres de participer à une session de tennis sur le court central en compagnie de l’un des tout

meilleurs joueurs français et de personnalités sportives le matin de la finale. Eurosport, diffuseur et partenaire officiel, proposera une animation similaire le samedi 5 novembre.

En parallèle, ALL déploiera à nouveau sa terrasse qui accueillera des invités dans un cadre plutôt privilégié.

De son côté, Head, qui fournira quelques 7 000 balles au tournoi, activera son partenariat avec le dispositif « Head to Head ». En attrapant une balle lancée dans les gradins, les spectateurs pourront fouler le court central pour échanger raquette en main avec un joueur.

La compagnie aérienne Emirates proposera elle de son côté une nouvelle animation avec « Ball Flight ». Emirates surprendra le public lors d’une session de soirée et offrira deux places pour la finale.

Le tennis en scène

