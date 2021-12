Offre de Stage : Assistant Chef de Projet Communication – HALF MARATHON DES SABLES

Les équipes du HMDS recrutent un nouveau stagiaire pour pourvoir le poste d’Assistant Chef de Projet Communication !

Le HALF MARATHON DES SABLES est une aventure sportive d’une semaine dans le désert. L’évènement est organisé par WAA ULTRA, une marque de textile de course à pied, trail et aventures outdoor.

MISSIONS

Tout en prenant part de façon active au développement des différents projets, le stagiaire abordera plus en détail les sujets en rapport avec la communication digitale et le marketing, aussi bien sur la partie évènementielle que textile.

Voici une liste non-exhaustive de missions qui pourraient être attribuées :

– Administration des différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) : rédaction du planning éditorial, création de contenu, modération, veille

– Newsletters/emailing : gestion de planning, rédaction, traduction, envoi

– Sites internet – en collaboration avec les équipes de développeurs : création et mise à jour des contenus, animation, mise en avant des promotions

– Missions diverses et variées sur la partie évènementielle et textile

PROFIL

– Individu créatif, ayant la fibre relationnelle ainsi qu’un bon sens pratique

– La bonne maîtrise des supports informatiques classiques et des différents réseaux sociaux est indispensable

– La maîtrise d’un anglais opérationnel est indispensable, la maîtrise de l’espagnol est un vrai plus

– Une orthographe irréprochable

– Rigueur, organisation et autonomie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de contrat : Stage

Langue exigée : Anglais – Espagnol est un vrai plus

Période : à partir janvier 2022

Durée : 6 mois

Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation à : axelle.bellec@waa-ultra.com