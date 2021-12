Offre de Stage : Assistant(e) Service aux joueurs – Fédération Française de Tennis

Stage de 6 mois à pourvoir à partir du 10 janvier

La Fédération Française de Tennis recherche un stagiaire assistant du service aux joueurs afin de la soutenir dans ses activités dans le cadre des Internationaux de France 2022.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

MISSIONS EN AMONT DU TOURNOI (janvier – mai 2022)

• Personnel temporaire :

– Mise à jour de la base de données des équipes recrutées

– Conception du book accueil staff et autres supports d’information

– Aide à l’organisation du séminaire annuel du département (150 personnes)

– Aide à la préparation des dotations

• RSE

– Aide au développement de projets RSE (ex : dossier gourdes population sport)

• Dossier Anciens Champions (« Last Eight »)

– Conception de l’invitation 2022

– Mise à jour du palmarès et du fichier contacts

– Préparation, envoi du mailing et suivi des retours

– Mise en place du salon d’accueil (aménagement de l’espace, mise en place presta traiteur)

• Programme Players 365

– Création et alimentation régulière d’un répertoire d’information des joueurs

– Aide au développement et à la mise en œuvre opérationnelle du programme

• Support au programme Mental Health

– En collaboration avec la personne en charge du dossier être support à l’élaboration du projet et à sa mise en œuvre opérationnelle

• Supports administratifs / Imprimerie

– Mise à jour des documents opérationnels du département

– Confection du guide des joueurs, flyers par population et autres outils destinés aux populations durant le tournoi

PENDANT LE TOURNOI

• Support durant le tournoi de l’équipe service aux joueurs pour une mise en œuvre opérationnelle qualitative des différentes activités proposées aux joueurs

POST TOURNOI

• Recensement et compilation des débriefings des équipes par métier

• Inventaire divers

Profil

Compétences nécessaires :

– Anglais courant. Une autre langue serait un plus

– Maitrise des outils et logiciels informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Qualités requises :

– Bonne élocution

– Bon relationnel

– Attitude ouverte, positive et proactive

– Rigueur, réactivité, discrétion/retenue

– Travail en équipe, forte capacité relationnelle

– Capacité d’adaptation

Formation et expérience :

– Bac +5 (Ecole de commerce, management sportif …)

– Une première expérience exigée en entreprise.

– Une expérience au sein d’un évènement sportif (international) est fortement souhaitée.

POUR POSTULER: https://jobaffinity.fr/apply/d3spbiqutuep6wyzvy