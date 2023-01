Offre de Stage : Assistant Chef de Projets Tour de France 2023 – CENTURY 21

Assistant Chef de Projets Tour de France & Tour de France Femmes 2023

Stage – mars à août

CENTURY 21 fédère en France 940 agences et cabinets et regroupe plus de 7 500 personnes qui interviennent sur les métiers de la transaction, de la gestion locative et du syndic de copropriété sur l’ensemble du territoire français.

CENTURY 21 est Partenaire Officiel du Tour de France depuis 2017 et s’est engagé sur le Tour de France Femmes avec Zwift depuis l’année dernière en tant que Fournisseur Officiel.

Nous venons de resigner un contrat sur 3 ans avec ASO sur les 2 événements ci-dessus.

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF TOUR DE FRANCE

CENTURY 21 s’emploie à activer son partenariat au maximum avec pour objectif principal : faire en sorte que chaque agence du Réseau puisse bénéficier de ce partenariat et en tirer profit localement, au travers de différentes opérations de communication.

L’équipe CENTURY 21 en 2022 se composait de 24 personnes permanentes et des dispositifs suivants :

– 1 Caravane de 6 véhicules avec distribution de goodies

– 2 dispositifs d’animations, animés par les agences locales : 1 Bus Podium sur les Zones Départ & Fan Park + 1 triporteur sur toutes les lignes d’Arrivées.

– 2 voitures RP (pour les hospitalités « VIP »)

– 1 Community Manager

– 1 voiture de Coordination

VOS MISSIONS

Rattaché(e) au Responsable événementiel, vous aurez comme principales missions, sur les 2 événements :

– Gestion des Hospitalités, en amont et sur le terrain en lien avec les agences du Réseau CENTURY 21

– Support sur les relations avec les agences dans la mise en place de leurs animations terrain (sur les Départs & Arrivées).

– Gestion des goodies (acheminement des goodies Caravane & animations) et des ventes de goodies aux agences CENTURY 21

– Aide à la logistique générale : packs tenues, coordination entre les équipes (Caravane, RP & Community Manager), hébergement etc.

QUI ÊTES-VOUS ?

– Vous êtes en master 1 ou 2, à la recherche d’un stage de 6 mois entre mars & août.

– Vous avez déjà eu une expérience sur le Tour de France (idéalement job d’été : caravanier, hôte d’Accueil etc.)

– Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre dynamisme, vos capacités organisationnelles, votre sens des initiatives & votre esprit d’équipe.

– Vous maitrisez parfaitement le Pack Office (Excel, Powerpoint en particulier) et l’orthographe.

– Vous êtes titulaire d’un permis B depuis plus de 2 ans.

OU ?

Le siège de Century 21 France se trouve à Lisses, dans le 91. Sauf cas exceptionnel, vous devez prévoir de venir au bureau tous les jours.

JE VEUX POSTULER ?

Merci d’adresser votre candidature comprenant CV et lettre de motivation à : lucie.lecadre@century21france.com (et uniquement par mail).