Le label « D’or et de platine » du rappeur JuL nouveau sponsor maillot manche de l’Olympique de Marseille

A la recherche d’un sponsor visible sur la manche de son maillot depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille officialise une collaboration avec le label du rappeur JuL « D’or et de platine ».

Dans le cadre de cette association, le club phocéen annonce que le logo D&P s’affichera sur la manche (gauche) du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines de l’OM « dès samedi, pour le premier match de l’année 2023 à l’Orange Vélodrome » (OM – FC Lorient). Des expériences et contenus exclusifs seront notamment proposés aux supporters et fan de l’artiste.

Côté merchandising, bonne nouvelle pour les fans de JuL et de l’OM puisqu’il sera possible d’acheter les maillots de l’OM avec le flocage D&P sur la manche pour 8 euros supplémentaires.

« Cette collaboration est un véritable rêve de gosse »

« Marseille c’est ma ville, l’OM c’est une passion. Cette collaboration est un véritable rêve de gosse. » explique JuL dans un communiqué.

Rappeur français le plus streamé de l’histoire, le marseillais est depuis plusieurs années un « porte drapeau » de l’OM, lui qui fait régulièrement référence au club. « L’Olympique de Marseille et JuL, le football et la musique, c’est la rencontre de deux univers avec la même passion dans le cœur : la cité phocéenne. Cette collaboration permet aussi de rassembler deux des communautés les plus actives et engagées de France et d’Europe. » ajoute le communiqué.

« Nous sommes très heureux d’accueillir D’or et de platine dans la famille olympienne. Grâce à cette collaboration, l’OM démontre sa capacité à rassembler autour du club. Avec le soutien d’une figure emblématique de la ville telle que JuL, nous continuerons de renforcer le lien qui nous unit à notre communauté. » ajoute Pedro Iriondo, directeur général de la stratégie et du développement de l’Olympique de Marseille.

Une association qui fait évidemment écho à la présence du logo de Drake sur le maillot du FC Barcelone en octobre dernier dans le cadre du partenariat entre Spotify et le club catalan.

