Offre d’emploi : Chef de Projet Social Media – JumpStart Studio

JumpStart Studio, c’est quoi ?

• Une agence de communication créée en 2021 : nous produisons des contenus (vidéos, visuels, motion design) et nous gérons les réseaux sociaux de nos clients.

• Une entreprise en forte croissance : en un an, nous avons construit une équipe de 9 collaborateurs !

• Une équipe sympa, créative, pleine d’idées et sachant faire preuve d’audace !

Nous recherchons le/la futur(e) Chef de Projet Social Media (H/F) pour structurer et participer au développement de notre offre de services sur les réseaux sociaux.

Les missions qui te seront confiées :

• Prendre en charge l’équipe Social Media de l’agence (2 personnes) et participer aux potentiels recrutements.

• Imaginer et créer les stratégies réseaux sociaux de nos clients.

• Gestion de la relation opérationnelle avec nos clients : réunions mensuelles, propositions d’activations, réalisation et validation des calendriers éditoriaux.

• Proposition et création de contenus : visuels, photos et vidéos.

• Animation des communautés de l’agence et de nos clients.

• Suivi et analyse des résultats de nos actions sur les réseaux sociaux pour offrir un service optimal.

• Suivi budgétaire du pôle Social Media.

• Veille et réponse aux appels d’offres.

• Réflexion et participation aux décisions concernant le développement de l’entreprise.

Le poste sera basé à Saint-Priest, à côté de Lyon avec des déplacements occasionnels en France.

Dans le cadre d’événements, tu pourras être amené à travailler le week-end.

Ton profil :

Tu possèdes l’âme d’un entrepreneur, un profil polyvalent, une orthographe irréprochable et tu es né(e) avec les réseaux sociaux.

Tu es connu pour avoir des facilités à nouer des liens.

À tout problème sa solution. Quand une difficulté se présente, tu trouves toujours une solution et avec le sourire !

Tu maitrises la suite Adobe et Instagram, Facebook, TikTok et Twitter n’ont pas de secret pour toi.

Nous recherchons une personne prête à s’investir dans ce projet de développement en t’offrant la possibilité d’exprimer tes idées.

Il faut aussi que tu disposes d’une expérience de 3 à 5 ans réussie dans le domaine.

Petit bonus, si tu speak english !

Pourquoi devenir un Jumper ?

• Rémunération attractive avec mutuelle, prévoyance, tickets restaurants et CE.

• Cadre de travail agréable dans une bonne ambiance.

• Une journée de télétravail par semaine.

• Possibilités d’évolution rapides.

Pour avoir une idée plus précise de qui est JumpStart Studio, retrouve-nous sur les réseaux sociaux !

Type d’emploi : CDI

Pour postuler : jordan@jumpstartstudio.fr