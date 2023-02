Offre Emploi : Responsable Billetterie – Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Dans le cadre de son développement et la mise en place de son projet « Horizon 2025 », le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball est à la recherche de sa ou son futur.e Responsable Billetterie.

Depuis plus de 25 ans, le Chambéry Savoie Mont Blanc évolue au plus haut niveau national. Fort de 19 campagnes européennes et d’une présence reconnue de ses joueurs et de son staff en sélections nationales, le club brille également à l’international.

Jouant les premiers rôles dans le championnat le plus compétitif du monde, le club s’appuie sur sa formation pour réaliser ses performances et investit dans celle-ci en développant la 1ère Académie Internationale de Handball !

Avec des valeurs comme l’ambition, la générosité et la responsabilité, le Chambéry Savoie Mont Blanc est un réel acteur social, partie prenante de l’économie locale.

Rejoignez un des clubs phares du panorama handballistique français !

Sous la responsabilité du Directeur Marketing & Communication, vous participerez au développement du Chambéry Savoie Mont Blanc et aiderez le club à atteindre ses objectifs.

MISSIONS PRINCIPALES

• Participation à la définition, l’élaboration et à la mise en place de la stratégie marketing autour des rencontres et événements clés de la saison,

—

• Organisation, coordination et optimisation de la vente de billets,

• Prospection et promotion des offres B2C auprès de cibles grand public et grands comptes (CE, entreprises, Clubs sportifs et institutions diverses),

• Mise en œuvre des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de remplissage,

• Paramétrage et gestion du logiciel de billetterie, édition des billets et gestion quotidienne du stock de billetterie B2B & B2C (réception, placement, envoi client),

• Gestion des relations avec l’ensemble des clients, revendeurs externes et prestataires du club en matière de billetterie,

• Vente de billets (guichets, web, réseaux de points de vente, accréditations…),

• Reporting hebdomadaire, mensuel et annuel auprès de la direction concernant les ventes de billets et opérations en cours,

• Exploitation des éléments d’analyse (chiffres de vente, retours clients)

• Remontée des données financières après chaque événement,

• Participation aux différents événements organisés par le club,

• Management de l’équipe billetterie et de sécurité notamment les soirs de match,

• Participation au développement et à l’accroissement de la base client du club,

• Veille sur les actualités du marketing sportif et tendances du secteur.

VOTRE PROFIL

Doté.e d’un relationnel de qualité et d’un sens de la négociation développé, vous êtes engagé.e dans une démarche de conquête et de recherche de performance dans toutes les actions que vous entreprenez.

L’esprit d’équipe, la rigueur, et le travail collaboratif seront nécessaires pour collaborer avec les autres services du club.

Vous maîtrisez la réglementation liée à la billetterie et l’ensemble des techniques de commercialisation et avez le goût du challenge.

Vous possédez une utilisation courante des outils bureautique et connaissez les logiciels spécifiques métier : CRM et billetterie.

Vous saurez respecter la confidentialité autour de la relation contractuelle client / club.

D’un naturel avenant, vous appréciez échanger avec les autres et faites preuve de proactivité quant à la recherche d’information.

Vous êtes organisé.e, rigoureux.se vous savez anticiper et planifier vos actions.

—

Ce poste demande un engagement important : vous serez présent.e auprès des différents acteurs présents lors des événements du club et vous jouerez le rôle d’ambassadeur du Club lors de divers événements professionnels.

Idéalement, vous connaissez le milieu du sport, de l’événementiel et avez la maîtrise des outils PAO

QUALIFICATION

Issu.e d’une formation supérieure, vous possédez idéalement d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum.

Rejoignez-nous !

———————————————————————————————————–

Poste en CDI à temps plein basé à Chambéry

Prise de poste : dès que possible

Rémunération : selon profil

Pour candidater, veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation par e-mail avec Objet : Candidature Responsable Billetterie avant le vendredi 17 février à tomas.fior@teamchambe.com