Offre de Stage : Assistant.e Social Media Manager – Publicis Sport

OFFRE DE STAGE PUBLICIS SPORT

ASSISTANT.E SOCIAL MEDIA MANAGER H/F – 6 mois

Septembre 2022 – Février 2023

Notre agence

Créée en avril 2019, Publicis Sport est l’agence créative de Publicis Groupe en France dédiée à la communication des marques dans le sport. Nous croyons au pouvoir du sport pour rapprocher les marques de leurs audiences à travers des campagnes qui mêlent création et émotion.

L’agence accompagne une dizaine de clients parmi lesquels les plus grands annonceurs (TotalEnergies, Société Générale, eToro, Axa, Enedis, Procter & Gamble, Carrefour, Visa) sur des enjeux stratégiques et publicitaires :

· Conseil : analyse de partenariats existants, définition de la stratégie sponsoring, mise en oeuvre des partenariats et gestion de la relation avec les ayants droits

· Activation : définition de la plateforme de communication, conception et déploiement de campagnes d’activations pluri-media

Vos missions

Sous la supervision d’un(e) Social Media Manager, vos missions seront les suivantes :

· Participer à la définition de la stratégie éditoriale de nos clients

· Participer à la conception d’activations digitales et de contenus social media

· Participer à l’élaboration et à la gestion des plannings éditoriaux/stratégie de contenus

· Assurer le suivi de production des contenus et activations avec les équipes créatives (du brief à la publication du contenu)

· Participer au community management des comptes sur les réseaux sociaux

· Contribuer à la production et l’analyse de la performance des contenus publiés sur les réseaux sociaux

· Identifier des influenceurs et de prescripteurs digitaux dans le cadre des campagnes de marque

· Recherches sur les tendances digitales, innovation & social media

· Réalisation de présentations

· Participation à des sessions de brainstorming

Profil recherché

· De formation supérieure bac +4/5 (école de Communication/Publicité, école de Commerce ou équivalent universitaire), avec une spécialisation en marketing digital (ou équivalent) vous avez un fort intérêt pour l’univers du sport (et l’esport), la communication digitale et disposez de comptes sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat/TikTok/Twitch).

· Compétences recherchées :

o Connaissances des plateformes sociales et de leurs fonctionnalités (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat,Twitch)

o Capacité à imaginer des contenus créatifs

o Capacité à prioriser et mener plusieurs projets avec rigueur

· Proactif.ve, curieux.se, et autonome

· Bon relationnel et esprit d’équipe

· Aisance dans la rédaction, orthographe impeccable

· Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

· Maitrise de l’anglais préférable

Modalités :

· Type de contrat : Stage

· Début du contrat : Septembre

· Localisation : Paris 11ème. Deux journées de télétravail par semaine sont possibles.

· Le poste implique certains déplacements en région parisienne ou en France lors d’évènements sportifs ou d’opérations client.

· Rémunération : Selon profil

· Avantages : Remboursement du titre de transport à hauteur de 100%

Pour nous rejoindre, veuillez envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante : mercato@publicis.sport