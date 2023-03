Offre de stage : Assistant évènementiel – European Le Mans Series

EUROPEAN LE MANS SERIES

ASSISTANT(E) EVENEMENTIEL – COORDINATEUR(RICE) DE PROJETS

Présentation

LMEM est une filiale de l’Automobile Club de L’Ouest, créateur et organisateur des 24 Heures du Mans. LMEM est spécialisée dans l’organisation de championnats automobiles à travers le monde, notamment le FIA World Endurance Championship, l’European Le Mans Series (ELMS), la Michelin Le Mans Cup (MLMC) et la Ligier European Series (LES).

Description du poste

Basé(e) au bureau du Mans, vous intégrez l’équipe européenne (ELMS, MLMC et LES) et accompagnez le développement et l’organisation du pôle logistique lors des évènements de la saison 2023.

Vos missions

• Aider à la planification et à la réservation des voyages de l’équipe (transferts et hébergements),

• Assister la gestion opérationnelle des loges VIP sur chaque circuit (partenaires et invités teams),

• Piloter l’organisation et la mise en place du catering officiel de l’événement (salle, mobilier, planning,…),

• Suivi de l’approvisionnement, de la distribution et gestion du stock des tenues officielles de l’équipe,

• S’adapter aux enjeux organisationnels de l’ELMS,

• Faire le suivi budgétaire des dossiers.

En fonction des aptitudes du(de la) candidat(e), d’autres responsabilités peuvent lui être confiées.

Compétences requises

Vous souhaitez découvrir l’univers de l’évènementiel et plus particulièrement le milieu du Sport Automobile :

– Capacité d’adaptation et de collaboration avec des interlocuteurs variés

– Esprit d’équipe et autonomie

– Exigence du travail bien fait

– Approche pro-active et flexible

– Goût pour le terrain et l’opérationnel

– Anglais/Français courant impératif

Conditions spéciales

Stage de 5 mois minimum

Date de début : Mi mars – Début Avril 2023

Poste basé sur le Circuit des 24 Heures du Mans (72)

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : recruitment@europeanlemansseries.com avec pour objet « Candidature Assistant(e) Evènementiel – Coordinateur(rice) de projets ».