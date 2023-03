« football icons » – adidas présente une collection rétro de maillots de football inspiré des 90’s

La marque aux trois bandes a dévoilé une gamme baptisée « football icons » reprenant le style des maillots des années 90, parmi les plus grands clubs dont elle est partenaire et la Squadra Azzurra.

Depuis plusieurs années, le maillot de football s’est démocratisé comme un accessoire de mode à part entière. Souvent les célébrités ou les footballeurs eux même, s’amusent à porter d’anciens maillots. Ce fut par exemple le cas de Kim Kardashian. Récemment, elle s’est affichée avec le maillot de la saison 1997-1998 de l’AS Roma (Diadora).

Ou encore Memphis Depay avec un maillot de Manchester United, floqué du numéro 7 de l’époque, David Beckham.

Woke up feeling like Beckham! 💫 pic.twitter.com/IeI99WRtWq — Memphis Depay (@Memphis) November 11, 2018

Aujourd’hui, les marques surfent sur cette mode du retro-marketing. Elles n’hésitent plus à ressortir d’anciens modèles ou à faire des rééditions. Récemment, c’est donc adidas qui s’est illustré avec la collection « football icons ». La marque allemande s’est ainsi imaginée à quoi « auraient pu ressembler la tunique de plus grands clubs européens s’ils avaient été partenaires dans les années 90 ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Football (@adidasfootball)

Un logo à 3 étoiles pour l’Italie

Ainsi, on retrouve dans cette gamme le Celtic, l’Ajax, Arsenal, Boca Juniors, le Bayern Munich, mais également le Real Madrid, la Juventus, Manchester United ainsi que River Plate ou encore Flamengo.

Leur style reprend la mode du « adidas Equipment », que la marque utilisait à l’époque. Car même si tous ces clubs sont désormais sous la bannière adidas, la plupart d’entre eux ne l’étaient pas à l’époque (Real Madrid, Juventus, Celtic…).

Une coupe ample, le logo de la marque et celui du club au centre du maillot, et trois bandes colorées sur les flancs. Même si certaines couleurs étonnent, notamment celui du Bayern Munich, le résultat est plutôt réussi. Elle s’accompagne également de shorts, de survêtements et de maillots de gardien.

Pour célébrer la récente arrivée de la sélection italienne dans la famille adidas, un maillot aux couleurs de la Squadra Azzura fait également partie de la collection. C’est donc l’ancien logo de la fédération avec seulement 3 étoiles (l’Italie ayant gagné sa quatrième Coupe du Monde en 2006) qui est affiché.

Elle s’adresse à tous « les fans passionnés par le football, sa culture et l’héritage de leur club, et qui ont la nostalgie de la mode passée…» explique adidas. Tous les maillots sont disponibles à la vente dès aujourd’hui au prix de 80€ sur le site de la marque, dans une sélection de boutiques ainsi que chez des revendeurs choisis. Les maillots de gardien sont vendus 120€ (les manches longues ça coûte cher), comptez 60€ pour les shorts, 80€ pour les joggings et 120€ pour la veste.

