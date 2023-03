Comment Puma a généré un nouveau chiffre d’affaires record en 2022

Cette semaine, Puma a présenté ses résultats financiers pour l’année 2022. La marque allemande enregistre un nouveau chiffre d’affaires historique.

En 2022, Puma a ainsi généré 8,465 milliards d’euros de revenus, un chiffre en hausse de 24,4% par rapport à 2021 (6,805 milliards €).

Le résultat net de Puma grimpe lui aussi pour atteindre 353,5 millions d’euros. Le taux de marge brute a lui diminué à 46,1% (exercice 2021 : 47,9%). La marque l’explique par des prix d’approvisionnement plus élevés en raison notamment de l’augmentation des prix des matières premières.

A titre de comparaison, Nike trône en roi des équipementiers sportifs avec 46,71 milliards de dollars de CA sur son dernier exercice 21-22. adidas occupe la seconde place avec 21,234 milliards d’euros de revenus en 2021.

43% du business de Puma se fait en Amérique

« 2022 a été une année record pour Puma. Nous avons accéléré notre croissance dans toutes les catégories de produits et dans le monde entier malgré un marché volatil. Ce succès est dû à notre incroyable équipe Puma Family et à nos excellents partenariats avec les athlètes, les revendeurs et les fournisseurs » explique Arne Freundt, nouveau PDG de Puma SE en remplacement de Bjorn Gulden parti chez le rival adidas.

Le continent américain est ainsi le marché numéro 1 de Puma en 2022 en terme de revenus avec 3,685 milliards d’euros, soit 43% du business de la marque. Dans le détail, l’Amérique Latine dépasse pour la première fois le milliard d’euros de chiffre d’affaires. L’effet Neymar JR, ambassadeur Puma depuis 2020 ?

L’Europe et le Moyen Orient (EMEA) pèsent eux pour 36% du CA de Puma. L’Asie et le Pacifique ont progressé moins fortement avec +1,7% VS 2022.

Les canaux de distribution de Puma

Pour parvenir à ces chiffres, Puma s’appuie sur un réseau de distributeurs et revendeurs (wholesale) et sur les ventes directes (Direct-to-Consumer) grâce à ses propres boutiques et son site internet Puma.com.

Dans le détail, l’activité wholesale représente 6, 513 milliards d’euros de CA et le Direct-to-Consumer (DTC) 1,95 milliard d’euros.

Puma, un vendeur de chaussures avant tout

Dans son chiffre d’affaires record de 2022, la catégorie footwear reste de loin la plus vendeuse, avec 4,3 milliards d’euros de CA. Chaussures de running, de football, de basketball, sneakers,… Puma, comme ses concurrents, reste un marchand de chaussures avant tout.

Derrière, la catégorie apparel (textile) a généré 2,89 milliards d’euros et les accessoires 1,1 milliard d’euros.

Des ventes Puma en augmentation qui sont évidemment le fruit d’une offre produits de premier plan associée à une stratégie de communication et d’ambassadeurs qui se voit. En 2015, le chiffre d’affaires de Puma était de 3,38 milliards d’euros. Ces dernières années, Puma a signé de nombreux contrats sponsoring et équipementiers qui ont nourri l’appétit des clients.

En 2022, Puma s’est ainsi illustré en tant que partenaire de l’équipe du Maroc en football, Neymar JR, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, l’AC Milan, Manchester City, l’Olympique de Marseille, Borussia Dortmund, Armand “Mondo” Duplantis, Shericka Jackson, Pedro Pichardo, la Scuderia Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes AMG Petronas, Ewen Ferguson, Skepta, Usain Bolt, Dua Lipa, Breanna “Stewie” Stewart, LaMelo Ball, Marcus Smart, Jackie Young,…

Pour l’année 2023 en cours, Puma semble plus pessimiste avec un résultat d’exploitation (EBIT) compris entre 590 et 670 millions d’euros (641 millions d’euros en 2022). Conséquence, l’action Puma a perdu jusqu’à 4,9% mercredi, pour atteindre son plus bas niveau depuis huit semaines.

