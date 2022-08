Offre de Stage : Assistant Project Manager – SPARTNER

Activités de SPARTNER :

Société française, Spartner accompagne depuis sa création en 2000 les acteurs du monde du sport dans le management de leurs projets de déplacements et d’événements, en France et à l’international.

Nos expertises : Event Planning, Event Production, Sport Travel, Consulting, Training Camps & Sport Hospitality.

Nos clients français ou étrangers : Organisateurs d’événements, Fédérations sportives, Equipes Nationales, Equipes Professionnelles de foot, rugby, hand, volley, Ecuries de sports mécaniques, Clubs toutes disciplines, Annonceurs, Médias, Collectivités, …

Type de contrat :

SPARTNER recherche un.e stagiaire de préférence en fin d’étude à partir d’aout ou septembre 2022 au plus tard

Durée de la mission : 6 mois

Localisation : Paris, 11ème arrondissement (station métro : Philippe Auguste – Ligne n°2 -)

Le poste pourra nécessiter des déplacements en France et occasionnellement à l’étranger

Pas de cursus en alternance ou professionnalisation

Convention de stage exigée

Missions Principales :

Assister nos chefs de Projets dans la gestion de déplacements d’équipes nationales et dans l’organisation d’événements sportifs internationaux majeurs :

• Aide à l’organisation de déplacements d’équipes nationales (France & étranger)

• Soutien à la planification et à la coordination de Grands Evénements Sportifs

• Sourcing, négociations, achats et contractualisation de prestations (hôtel, transport, transfert et autres prestations relatives à l’événementiel et aux voyages sportifs)

• Gestion des réservations, administration des ventes et autres tâches du back-office

• Accueil et accompagnement de délégations sportives étrangères sur événements

• Intégration à notre cellule d’organisation de Grands Evénements Sportifs Internationaux

• Maintenance de nos bases de données produits, clients et autres outils internes

Profil :

• Forte sensibilité aux univers du sport, de l’évènementiel et du voyage

• Expérience dans le domaine de achats et/ou de la vente

• Pratique d’un anglais courant impératif

• Expérience d’un stage de longue durée déjà réalisé

• Permis de conduire indispensable

Personnalité recherchée :

• Tempérament positif

• Compétiteur.trice dans l’âme

• Curieux.se et toujours prêt.e à trouver des solutions innovantes

• Pragmatique et respectueux.se des timings

• Sens de l’anticipation et intuitif.ve

• Aisance relationnelle

• Rigoureux.se, méthodique et soucieux.se du détail

• Sens du service et esprit d’équipe développé

Formations souhaitées :

• Formation dans le domaine des achats, de l’évènementiel, de la vente ou du tourisme

• Ecole de Commerce

• Master Chargé de Projet

Rémunération :

• Gratification pouvant aller jusqu’à 800 EUR par mois selon la performance du stagiaire.

• Prise en charge de 50% du Pass Navigo.

Pour postuler : jverliere@spartner-agency.com