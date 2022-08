EA SPORTS FC s’offre le Naming de LaLiga dès 2023-2024

Ce mardi, EA SPORTS a officialisé la signature d’un accord pluriannuel concernant le Naming des compétitions de LaLiga.

À partir de la saison 2023-2024, l’éditeur de jeux vidéos va devenir le sponsor-titre de toutes les compétitions de la ligue de football espagnol.

La nouvelle franchise baptisée « EA SPORTS FC » – qui remplacera le célèbre « FIFA » après l’annonce de la fin du contrat de licensing – sera mise en avant.

En s’associant à la première et deuxième division espagnole ainsi qu’à LaLiga Promises (tournoi annuel des jeunes) et la eLaLiga, EA SPORTS s’offre une vitrine de choix et une plateforme mondiale pour exposer son nouveau jeu et « matraquer » sa nouvelle dénomination auprès des fans de football.

« EA SPORTS représente le summum des expériences de football interactives tandis que LaLiga est à l’avant-garde des compétitions de football via des expériences inégalées pour les fans », a déclaré Javier Tebas, président de LaLiga, dans un communiqué. « Nous avons été des partenaires stratégiques avec EA SPORTS depuis des années, et cet accord est un engagement que nous prenons envers les fans de football à leur proposer un niveau d’innovation jamais égalé, une fusion entre les mondes virtuel et réel du football ».

Cette saison 2022-2023 sera donc la dernière pour la banque Santander en tant que partenaire-titre de LaLiga et de la seconde division (SmartBank). Santander était le Namer du championnat espagnol depuis la saison 2016-2017 et avait succédé à BBVA.

Pour le média espagnol Marca, ce nouveau contrat de Naming avec LaLiga est évalué à quelques 30 millions d’euros par saison. Avec la fin de son contrat avec la FIFA, EA SPORTS va réaliser quelques économies. Chaque année, l’éditeur payait quelques 150 millions de dollars à la FIFA pour appeler son célèbre jeu vidéo FIFA. Pour prolonger l’aventure, l’instance internationale du football demandait selon plusieurs médias comme le New York Times au minimum le double.

« EA SPORTS FC s’engage à offrir des expériences les plus authentiques et les plus immersives du football mondial. Notre nouveau partenariat innovant avec LaLiga élève encore cette ambition et renforce la position des deux organisations d’être au centre de la culture du football », a ajoutéDavid Jackson, vice-président de la marque EA SPORTS FC. « La portée et l’ampleur de ce partenariat sont profondément excitantes, tout comme l’opportunité d’offrir des expériences incroyables aux fans au travers de l’innovation dans le jeu, via ce divertissement interactif mais également grâce aux initiatives locales. »