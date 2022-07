Le Toulouse Football Club dévoile son nouveau maillot extérieur « skyline » pour la saison 2022-2023

Hier, le Toulouse Football Club a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023 de Ligue 1 Uber Eats.

Conçu par la marque Craft, ce jersey noir et fluo arbore une skyline de la ville de Toulouse et met à l’honneur certains sites emblématiques comme le Capitole, le dôme de la Grave, la cathédrale Saint-Étienne, la basilique Saint-Sernin ou encore le Stadium.

« Véritable hommage à la Ville rose et à ses emblèmes, ce maillot est le trait d’union entre les deux identités de notre ville, qui se rencontrent de la tombée de la nuit au lever du jour » explique le club et son équipementier dans un communiqué. « Car Toulouse est une ville aux deux visages, historiquement ancrée, d’une part, dans une culture rurale, laborieuse. Mère de générations de travailleurs venus d’Occitanie et d’ailleurs, qui ont toujours trouvé en Toulouse une terre d’accueil pour que leurs projets voient le jour, et parce qu’eux se lèvent tôt. Et d’autre part, cette ville bat au rythme de sa population qui vit à l’heure espagnole. Joyeuse, festive, hédoniste et épicurienne, qui ne se donne pas d’âge, étudiante ou pas, et qui assume ses différences, ses extravagances, qui ne compte pas les heures passées ni à travailler, ni à danser. »

Un maillot vendu au prix de 80 euros pour la version portée par les joueurs et 65€ en réplica.

Sur la face avant, le sponsor principal est LP Promotion. Au dos, c’est le logo de Newrest qui sera bien visible.

En club réactif dans sa communication, le Téfécé a profité de la sortie de ce nouveau maillot away pour rebondir sur l’actualité des dernières heures à Toulouse, celle de Lucas, supporter des violets, qui a été annoncé comme nouvelle recrue du club.

On a joué au jeu des 7 différences avec l’ex-future nouvelle pépite du football portugais et de notre Centre de Formation, @lucas_frzz 😅 Saurez-vous les retrouver ? https://t.co/cI39s8TNaN — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 27, 2022

Donc on reprend la photo à l’identique juste avec le maillot qui change pic.twitter.com/vPykCkchPD — Lukahovic (@lucas_frzz) July 27, 2022

Au moment où on part ducoup y’a un mec qui faisait des travaux ou on sait pas trop quoi qui nous dit que si on fait pas de mal on peut faire un mini tour du stade. Donc on est comme des fous on prend nos meilleurs photos de fou tah les annonces de signature (@EstebanBazGarc2) pic.twitter.com/zEuRLYL25M — Lukahovic (@lucas_frzz) July 25, 2022

On pourrait croire que ça s’arrêterait là mais après ça c’est @LesVioletsCom qui relient l’information de ma « signature » au tef. pic.twitter.com/zAsJoM7hYb — Lukahovic (@lucas_frzz) July 25, 2022

