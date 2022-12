Neymar JR et Mbappé de retour avec de nouveaux crampons

Mercredi, les deux stars du PSG faisaient leur grand retour en Ligue 1, peu de temps après avoir participé à la Coupe du Monde 2022. À leurs pieds, de nouveaux coloris de chaussures.

À l’occasion de la réception de Strasbourg en marge du « Boxing Day » à la française, Mbappé et Neymar ont donc foulé la pelouse du Parc des Princes avec de toutes nouvelles paires de crampons.

Côté Puma et Neymar, c’est un tout nouveau coloris Future Ultimate FG/AG DNA. La chaussure est officiellement sortie il y a quelques jours et en vente au prix de 260 euros sur le site e-commerce spécialisé Unisport. La paire est limitée à 1 500 exemplaires. Avec une base bleue, deux sortes de vagues oranges viennent entourer les lacets. Quelques détails d’un bleu plus claire, mais aussi orange sont également présent sur l’empeigne pour apporter un côté plus flashy à la paire. La plaque de crampons à l’air différente de la dernière édition, mais là encore aucun détail divulguer par Puma. Enfin, sur le talon, il y a un logo de la marque en orange, histoire de ne pas oublier de quelle marque on parle.

Pour Nike et Mbappé, on devine également une chaussure signature. C’est avec un nouveau coloris blanc, or et blanc de la Nike Air Zoom Mercurial que Kylian a pu donner la victoire à son club hier soir. La base est toute blanche, un liseré bleu entoure l’inscription « Air » en couleur or et le swoosh est également en bleu. La plaque de crampon est aussi en couleur or. Hier soir, on également pu voir un drapeau français sur le talon de la chaussure.

Une paire qui ressemble fortement à ce que Nike a pu faire dans le passé pour récompenser ses athlètes d’un gros titre. Cristiano Ronaldo, par exemple, avait reçu une chaussure similaire en 2017 après son ballon d’or.

Alors, est-ce que cette paire était à l’origine prévue en cas de sacre mondial pour Mbappé et l’équipe de France ? Est-ce que ce modèle allait sortir peu importe l’issue de la Coupe du Monde pour récompenser une année 2022 stratosphérique pour Mbappé ? Qui sait ?

