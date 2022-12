Tennis – 15 millions de dollars pour la nouvelle compétition « United Cup » disputée en Australie

La saison 2023 de tennis a repris dès ce jeudi en Australie avec une toute nouvelle compétition, la United Cup (29 décembre au 8 janvier). Les organisateurs vont distribuer 15 millions de dollars de prize money.

.@stanwawrinka is feeling it! He takes the 1st set 6-3 over Bublik, with 9 winners against just 2 unforced errors.

Team Switzerland 🇨🇭 is one set away from a 3-0 win over Team Kazakhstan 🇰🇿 pic.twitter.com/Q95indXXsJ

— United Cup (@UnitedCupTennis) December 30, 2022