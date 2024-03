2011-2024 : Retour sur les 8 maillots domiciles Nike de l’Equipe de France de Football avec Kylian Mbappé

Ce lundi, Nike a dévoilé les nouveaux maillots de l’Equipe de France de football qui seront notamment portés lors de l’UEFA Euro 2024.

Equipementier des Bleus depuis 2011, la marque américaine est actuellement liée à la Fédération Française de Football jusqu’au moins 2026. Un contrat dont le montant est valorisé à 50,5 millions d’euros par an.

« Le contrat Nike est de 38 millions d’euros minimum en cash par an pendant huit années, plus 7,5M€ de matériels pour les équipes de France et la Coupe de France à partir du 4ème tour. Et enfin, 5M€ pour le football amateur » expliquait en 2017 l’ancien président de la FFF Noël le Graët, au journal L’Equipe.

Réunis à Clairefontaine cette semaine, les joueurs de l’Equipe de France vont pouvoir se familiariser avec les nouvelles tenues 2024 et certainement participer à des shootings pour les partenaires.

Sur les réseaux sociaux, la FFF a dévoilé une vidéo qui présente les 8 maillots domiciles conçus par Nike, de 2011 à 2024. Pour l’occasion, c’est Kylian Mbappé, ambassadeur de la marque au swoosh qui est mis en avant dans le vestiaire.

Des maillots qui sont renouvelés tous les deux ans (exception 2011 et 2020-2021) avant les grandes compétitions que sont un Euro et une Coupe du Monde de la FIFA.

Le Maillot des Bleus en 2011

Le maillot des Bleus en 2012

Le maillot des Bleus en 2014

Le maillot des Bleus en 2016

Le maillot des Bleus en 2018

Le maillot des Bleus en 2020-2021

Le maillot des Bleus en 2022

Le maillot des Bleus en 2024

