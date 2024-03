« Les Champions de la pub » – FranceTV Publicité va réunir 400 professionnels pour une journée de compétitions sportives avant les JO de Paris 2024

Diffuseur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, France Télévisions va mobiliser son écosystème BtoB en organisant « les champions de la pub ».

Dans le détail, FranceTV Publicité va réunir ses partenaires, agences et annonceurs, pour une journée de compétitions sportives avec des épreuves mixtes autour d’une course commune et de 7 disciplines sportives.

« Nous allons vivre une grande année 2024 et il nous semblait naturel d’être l’organisateur de compétitions sportives en amateur pour notre marché publicitaire. Cet événement convivial se veut être un moment de partage unique et mémorable pour célébrer autant les futurs JO que la joie d’être ensemble » explique Marianne Siproudhis, Directrice Générale de FranceTV Publicité, dans un communiqué. « Les champions de la pub » vont nous permettre de partager avec nos partenaires agences et annonceurs, un grand moment de sport.».

L’évènement qui accueillera 400 personnes du marché publicitaire se déroulera le 13 juin au Stade Français à Saint-Cloud. L’occasion de nouer quelques derniers deals publicitaires pour FranceTV autour des JO ?

A côté des 8 annonceurs qui bénéficieront d’une large visibilité lors des diffusions en direct en tant que « Parrain », la régie publicitaire propose des dispositifs avec des écrans classiques et en digital.

A lire aussi