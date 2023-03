JO Paris 2024 : 3,25 millions de billets achetés lors de la vente de billets par packs

Cet après-midi, le Comité d’Organisation des JO de Paris 2024 a communiqué le nombre de billets vendus lors de la première phase de vente par packs.

Au total, le COJOP revendique 3,25 millions de billets vendus en moins de trois semaines, « la plus grande vente de billets jamais réalisée en France pour un événement sportif avec, pour la première fois aux Jeux, une vente mondiale et un système de tirage au sort permettant l’attribution de créneaux d’achat ». Une vente par packs qui a été très commentée dans les médias.

A partir du 15 mars, Paris 2024 ouvrira une nouvelle phase d’inscription au tirage au sort pour la vente cette fois-ci de billets à l’unité des Jeux Olympiques. La phase de vente à l’unité débutera le 11 mai.

« Lors de cette première phase de vente, des billets pour tous les sports ont été vendus. Les places pour l’escalade et le BMX freestyle ont été épuisées dès le premier jour et celles pour l’escrime, le judo, le breaking, ou encore le cyclisme sur piste en quelques jours. Parmi les sports les plus achetés, on retrouve le football, l’athlétisme, le rugby à 7, le basketball et le volleyball » explique le communiqué.

« Les fourchettes de prix des billets achetés sont représentatives de la grille tarifaire équilibrée proposée par Paris 2024 avec une part importante de billets accessibles – 4 millions de billets à 50 euros ou moins – et des billets exceptionnels à des tarifs plus élevés permettant d’équilibrer le modèle de la billetterie représentant un tier des recettes du comité d’organisation. Pour cette première phase de vente, plus de 400 000 billets à 24 euros ont été vendus, près de 70% des billets vendus étaient inférieurs à 100 euros et 4,5% des billets à 200 euros et plus. »

Pour rappel, près de 10 millions de billets sont mis en vente pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dont 20% via l’offre Hospitalités de la société On Location.

